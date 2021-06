Nos han engañado. Claro que no pasa nada si voy por un camino sin mascarilla y el humano más próximo está a 20 metros. Pero era más cómodo ponernos un bozal a todos 400 días y a tirar, estuviéramos en la montaña o rodeados por una multitud. Por si la mascarilla no era necesaria en el primer caso pero por si se nos iba la mano en el segundo, mejor prohibirlo todo a la vez.

Nos han engañado porque era más cómodo decir que para todos café, prohibir y prohibir que tanto gusta, que invertir en una buena campaña publicitaria estilo tráfico para recordarnos que si no hay distancia, nos salva. Pero llevamos 400 días atados a una mascarilla que el ex gurú Simón dijo al principio que no servía para nada, luego que solo podía ser recomendable y que en mayo de 2020 pasó a ser una más de la familia. Anda que no sabíamos lo útil que era cuando Sánchez lo negaba y cuando regalar una mascarilla se convirtió en el mayor gesto de amor porque no había. Ahora si la incidencia sube, nos protegeremos, o si estamos en una multitud; pero si vamos solos de paseo sabemos que es una estupidez. Aunque no crean, pensamos.

Pero no, ha sido obligatoria 400 días. Hemos llegado al absurdo de estar en interiores sin ella, mientras consumimos, y llevarla por un camino perdido por si aparecía la Guardia Civil.

Y estamos en general cómodos porque es más fácil obedecer. Y como vemos que se trataba de crear un hábito... también los chinos ven normal que el gobierno les diga cuántos hijos pueden tener porque asumen, sin datos, que es bueno para el país. Mira qué suerte que ahora pueden tener tres.

Nos hemos acostumbrado. En lugar de tener la falta de libertad como excepción la hemos adoptado como norma. Eso sí, proclamemos empoderamientos para la mujer y, en cambio, asumamos como normal que ahora hombres y mujeres nos hayamos quedado sometidos a los vaivenes de nuestros gobernantes.

Quien quiera la mascarilla y se sienta mejor la seguirá llevando, sin más. Y seguirá sin haber una buena campaña publicitaria para demostrar que es útil en circunstancias. Y al final le echaremos en cara a la falta de mascarilla el aumento de casos cuando a lo mejor lo que ocurrirá será que nos olvidemos de guardar distancia o que volvamos a no lavarnos las manos. Llega el verano y vuelve a no haber dosis de recuerdo.

Lo mejor contra una pandemia está demostrado que es no salir de casa. Pero tenemos que vivir, vivir con ideas científicas y no con caprichos, que es lo que nos sobró y convirtió en sociedad sometida. ¿Por qué hoy sin mascarilla y no el 3 de julio o en función de incidencias o del porcentaje de vacunados? Ni había comité científico antes ni se le espera.

Somos tan manejables que hemos pasado de ir tan panchos sin mascarilla con picos de incidencia como montañas... a sentirnos desnudos sin ella. 400 días después nos quitaremos la careta, volveremos al reconocimiento facial por móvil pero se desconoce si sabrá que somos los de antes de marzo de 2020.

No somos los mismos. Somos una sociedad apagadita que traga con todo. Sin careta nos miraremos y comprobaremos que perdimos la fuerza, como Sansón. ¿Quién nos protegerá ahora que somos tan débiles?

400 días después conocemos la muerte más cruel, lo que es perder a familiares, amigos... Conocemos la soledad. Sabemos que un paseo es un lujo. Y nos han desnudado hasta en edad, porque la vacuna nos dejó expuestos ante nuestro año de nacimiento. Ahora somos también más conscientes del paso del tiempo.

Nos han engañado porque era más barato prohibir y someter y más gratificante demostrar el ordeno y mando. 400 días con la mascarilla puesta, no sé cuántos privados de libertad, sin salir hasta de casa, otros muchos con toque de queda. Era más barato prohibir que informar, rastrear, hacer test, que ponernos normas claras, darnos mascarillas y sobre todo, que vacunarnos antes.

Y aguantamos. Y decidimos que mejor no pensar porque de repente somos débiles y si le damos una vuelta a cada una de las prohibiciones nos podemos dar cuenta de que muchas rayan en lo absurdo. Pero el miedo a la muerte nos sometió. No somos los mismos que hace 400 días. Nos volvemos a ver las caras pero no sabemos si nos reconoceremos.