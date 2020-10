¡Nos confina Illa!

El filósofo Salvador Illa, hoy ministro de Sanidad, está empeñado en confinar a diestro y siniestro según el color político de provincias y autonomías. Los criterios son discrecionales: a gusto del “doctor” Sánchez, el ideólogo Iván Redondo o del chavista Pablo Iglesias.

Como “bien mandao” que es, don Salvador ha dicho que ya no le valen los criterios establecidos la semana pasada para “confiscar” Madrid y que por tanto, los cambia y establece otros, según los cuales toda España, incluida Salamanca, estaríamos de nuevo bajo el mando autoritario de Pedro Sánchez y del “moñetas” Iglesias. Todo depende del grado de ruido que sea necesario hacer para tapar las corruptelas de los social-comunistas o los escándalos antidemocráticos que estén urdiendo para controlar todas las instituciones del Estado, incluido el poder judicial.

Madrid seguirá en estado de alarma, es decir bajo el control del Gobierno de Sánchez (lo que las urnas no le dan, se lo coge vía mando único antidemocrático) y aunque los datos de la capital indican que está ya por debajo de los 500 casos positivos de coronavirus por 100.000 habitantes, el ministro de Sanidad ha dicho que no se dan las circunstancias para que se levante el acorralamiento y deje de controlar Sánchez la plaza política más importante. Total, si eres ministro las restricciones a la movilidad no te afectan.

Incumpliendo su propia orden, tumbada por los jueces, por cierto, parece que ya no es suficiente con bajar de los 500, sino que hay que estar “por debajo de 200 como mínimo”. Y cuando se alcance esa cifra, para este Gobierno tramposo servirá como referencia ese número, sino que pedirá 100. Ya lo ha advertido ayer el señor Illa.

No hay duda de que la medida tiene poco de científica y mucho de política. Este es el Gobierno que ya ha demostrado que no tenía expertos, que no tenía criterios para hacer la desescalada, que no tenía ni plan A ni plan B, y hoy vuelve a dar muestras de que las decisiones que toma son exclusivamente caprichosas, autoritarias y políticas. Son las de un consentido y déspota que se tiene que salir siempre con la suya y la suya es seguir en La Moncloa, aunque necesite el voto de los que le quitaban el sueño, de los que respaldaron el terrorismo o de los que quieren destruir el país que gobierna.

Si hubiera un criterio único, basado en la ciencia y la medicina, habría confinado Navarra, pero no lo hace porque gobierna la socialista Chivite con el apoyo de los Bildu-etarras, uno de sus socios de referencia para subsistir.

Estamos gobernados por ideólogos como Iván Redondo, no por políticos. Y el problema es que al tal Redondo le dan igual las decisiones que se adopten desde Moncloa para el futuro de los españoles. Su objetivo tiene que cumplirse de forma inmediata, se lleve por delante a quien se tenga que llevar. Y en esta peligrosa estrategia también entra el amigo de Chávez y de Maduro, el enemigo de la democracia, el dictadorzuelo Iglesias.

Un socialista de los que pelearon por conquistar la democracia jamás hubiera permitido que un chavista, vacuo y prepotente, estuviera sentado en el Consejo de Ministros tomando decisiones tan dañinas para la convivencia pacífica de los españoles.

Nos confinará Illa porque Salamanca también se ha resistido al socialista Fernando Pablos. Lo único que puede salvarnos es que el líder del PSOE antes que servil “sanchista” fue entregado “susanista”.

Yo le pediría a Igea, que tiene una voz más clara que la de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que exija de verdad a Illa unos criterios científicos uniformes para toda España y de paso que nos diga, por favor, los nombres de esos expertos que les asesoran. La COVID no es un juego político que pueda estar en manos de aficionados al chavismo o a la dictadura.