La normalidad asoma en el horizonte. Nueva, vieja o mediopensionista, lo bueno es cómo suena: nor-ma-li-dad. La acaba de aprobar Sánchez con ayuda de sus nuevos amigos. Los intrépidos líderes de Ciudadanos convencieron al Gobierno para reducir unos centímetros la distancia social en la nueva normalidad, establecida finalmente en un cocodrilo (los 1,5 metros del esquivo ejemplar del Pisuerga). Así que continuaremos unos meses separados por un cocodrilo y todos con mascarilla.

Ya lo dijeron con total claridad el ministro Illa y su monaguillo Simón: las mascarillas no valían para nada y no eran recomendables para la población de a pie. Ahora que las hay, las mascarillas se han vuelto tan buenas, tan necesarias, tan superprotectoras, que son obligatorias bajo amenaza de multa de cien euros. Lo que ayer estaba prohibido hoy ya es obligatorio. Con un Gobierno así la diversión está asegurada, y el fracaso en la lucha contra el virus es inevitable.

España sigue siendo de los dos o tres países del mundo con más muertos y más sanitarios infectados. También somos de los más tardíos en alcanzar la normalidad, tras batir el récord del mundo de confinamiento y estado de alarma (cien días como cien soles). Por añadidura, figuramos ya en el ‘top tres’ de los países cuya economía ha sufrido más destrozo por la pandemia.

Lo mejor de la normalidad casi normal es que los domingos no tendremos que elegir entre la santa misa y la homilía de san Pedro. En la primera te perdonaban los pecados y en la segunda el gran pecador negaba sus faltas. La primera nos enseñaba a amar al prójimo y la segunda a odiar a los enemigos del Gobierno, que eran y son todas esas ovejas descarriadas que no aceptan caminar sumisas por la senda del socialcomunismo. La primera terminaba con la comunión y en la segunda el oficiante pretendía hacernos comulgar con ruedas de molino, producto exclusivo de la Factoría Redondo. También podremos sustituir el ‘Aló presidente’ de Sánchez por un partido de fútbol en la tele. El balompié irrita mucho menos, incluso cuando pierde tu equipo por cinco a cero. Nuestra salud mental será la gran beneficiada.

Las luces de la normalidad asoman en el horizonte incluso para los castellanos y leoneses, que ya nos habíamos acostumbrado a viajar en la oscuridad del vagón de cola. Algo ha cambiado en la Junta. Se respiran otros aires en el Colegio de la Asunción. La consejera de Sanidad ha abandonado su receta obsesiva de prudencia y más prudencia y ha decidido “arriesgar un poquito”. Parece que el ministro Illa y su monaguillo Simón han convencido a Verónica Casado y al vicepresidente Igea (el duro de pelar) de que la Comunidad debe entrar en Fase 3 el próximo lunes. Al menos así podremos recuperar una parte del tiempo perdido, porque el agujero de reputación (el estigma de ser zona roja junto a Madrid y Barcelona) costará más tiempo llenarlo.

Y ahora que nos acercamos a la normalidad medio normal, es cuando más conviene mantener fresca la memoria. Seguir las recomendaciones de higiene, mascarillas y distancias, no hacer la cabra en eventos multitudinarios, mantener la guardia alta... sí, pero sin olvidar cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. No puede haber olvido ni perdón para un Gobierno que perdió diez días preciosos para evitar el contagio masivo y que lo hizo por una razón puramente ideológica, de obsesiva pulsión doctrinal. Regarán miles de millones de euros en los bolsillos de los más desfavorecidos para comprar su olvido, acusarán a la oposición y a las autonomías del desastre pese a haber ostentado el mando único con el estado de alarma, intentarán convencernos de que en todas partes ha ocurrido lo mismo (solo ha pasado algo parecido allí donde había un gobierno populista y un presidente descerebrado) y lanzarán a sus hechiceros mediáticos para contarnos su postverdad. Pero más de cuarenta mil muertos, más de cincuenta mil sanitarios enfermos, miles de negocios cerrados y cientos de miles de trabajadores lanzados al paro no los borrará ninguna nueva ni vieja normalidad.