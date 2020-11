Nochepoca y Tardevieja

Este año los turrones nos van a saber a muy poco, si es que nos llegan por correo a los que estamos más lejos. No va a parecer siquiera Navidad, con la mesa medio vacía y los afectos confinados. Sin los que ya faltan e intuyendo además futuras ausencias de los que el próximo año, cuando queramos recuperar la alegría compartida a corta distancia, quizá tampoco estén ya. Con décimos de lotería fantasma, que no hacen la misma ilusión que el tacto de ese rugoso papel OCR de la Fábrica de Moneda y Timbre, y con la excusa perfecta para evitar esas cenas y comidas de empresa, que lo más que añaden son kilos a las ya de por sí cargaditas celebraciones. Dentro de un mes y tal día como hoy, fun fun fun, sabremos si ha sido un éxito el “cordero to go” y quizá cantemos incluso algún villancico en petit comité. Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana y te pondrán la vacuna.

No serán unas navidades felices, propiamente dichas, ni ruidosas como acostumbran. No serán unas navidades de luz, por más que el Ayuntamiento haya hecho el esfuerzo de adornar calles y plazas, haciendo un corte de mangas al virus y dejando constancia de que celebración no habrá, pero voluntad de seguir celebrando no falta. En clave Perales, no podemos asegurar este año que se alegre toda la Tierra, pero sí que se entristecerá la mar. Y tampoco será una blanca Navidad, más bien negra, por todos los que quedaron atrás.

Si hay que celebrar de seis en seis, conozco varias familias que tendrán que echar hijos de casa. Pero antes de que lleguen las necesarias excepciones y rectificaciones a ese borrador de plan nacional de celebraciones navideñas, ya os adelanto que tendremos que ser nosotros los que, responsablemente, pongamos coto al festejo. No deberían ser necesarias ordenanzas públicas para saber que, este año, tendremos que celebrar los mismos que convivimos en casa. Y punto. Sin dejar, diría yo, a nadie solo. Porque el virus mata, pero la soledad y el abandono también. En varios países europeos están preparando precuarentenas, una especie de confinamiento previo y voluntario a la reunión con otro núcleo familiar, que dure varios días y que disminuya la posibilidad de contagio. En lugar de regalos empaquetados, además, os sugiero llegar a casa de los abuelos con un test negativo con lazo. Nada les va a alegrar más. Y de nosotros depende mantener viva la ilusión de los más pequeños y enterrar los enfrentamientos para poder ofrecerles una Navidad en recogimiento que no olviden nunca, pero no por el coronavirus, sino por la Noche de Paz.