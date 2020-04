No sabemos dónde estamos

E STE Gobierno, el peor del mundo en la gestión de la pandemia según al menos dos informes independientes y de prestigio, no da bandazos, sino que va adecuando sus estrategias a las cambiantes circunstancias. Al menos ese es, en síntesis, el cuento que nos intenta colar el pequeño Goebbels de La Moncloa, el profesor Iván Redondo, el que mueve los hilos de esa marioneta llamada Pedro Sánchez. Estamos descubriendo la faceta artística y filosófica de Redondo, un asesor presidencial que sabe hacer de la necesidad virtud, como los grandes estoicos. Si el Ejecutivo socialcomunista viene dando tumbos y bandazos desde que asumió el mando único, errando una y otra vez incluso cuando corrige el tiro, lo que se hace es convertir la contradicción perpetua y las rectificaciones continuas en estrategia intencionada. Como dijo ayer Sánchez: “Lo hemos hecho adrede y lo volveremos a hacer”. Un pasito p’adelante y un pasito p’atrás.

El truco apesta, se ve a la legua y no debería de engañar ni al más tonto. Porque hasta ahora las múltiples correcciones a sus propios yerros no lo han sido porque alguna medida haya tenido efectos diferentes a los buscados, sino porque no saben por dónde les da el aire. Han corregido sus decisiones siete veces antes de aplicarlas. Eso no es el método de prueba y error, como nos vende Redondo moviendo los hilos del títere Sánchez, sino la trágica constatación de una supina incompetencia.

Toman por tontos a los españoles, sí, pero cuidado, no vaya a ser que tengan razón, al menos en un porcentaje significativo del electorado, el suficiente para cumplir su sueño dorado de permanecer instalados en La Moncloa.

De tal forma que el espectáculo continúa, mientras el país se va al carajo. De aquí al lunes veremos unos cuantos golpes de timón sobre la desescalada en general y sobre la salida de los niños en particular. Hasta el domingo a las doce de la noche habrá tiempo para que se peleen los ministros sanchistas con los comunistas y para lanzar unos cuantos BOEs con tachones y enmiendas.

El fondo del asunto de la relajación en el confinamiento lo planteó ayer de manera muy atinada la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Primero, que no sabemos dónde estamos. Segundo, que algo está fallando en la cuarentena. Y tercero, que no estamos preparados para la desescalada.

En efecto, no sabemos dónde estamos porque no hay estadísticas fiables y porque no se han hecho ni se van a hacer test masivos para conocer el verdadero alcance del coronavirus en España. La OMS, cuyos dictados dice seguir el mentiroso enfermizo Sánchez, recomienda, casi exige, aplicar pruebas a toda la población antes de sacar a la gente a la calle. Aquí tenemos un Gobierno incapaz de comprar los test y que hace de la escasez virtud (de nuevo), anunciando una ‘cata’ a 90.000 españoles, sondeo cuyos resultados conoceremos dentro de uno o dos meses, cuando ya no podrán servir de referencia para la desescalada.

Y es verdad que algo está fallando en la cuarentena. Estamos instalados en una ‘meseta’ de entre cuatrocientos y quinientos muertos diarios, con entre cuatro mil y cinco mil nuevos contagios. Son muchos. Demasiados si tenemos en cuenta que llevamos cuarenta días encerrados. ¿Se puede levantar el pie del acelerador con estas cifras y sin un conocimiento si quiera aproximado del nivel de contagio general? ¿No es un riesgo brutal el que corremos?

Y, finalmente, no estamos preparados para volver a la calle con los niños el próximo lunes. No hay mascarillas en las farmacias, no sabemos qué efectos puede tener la salida de millones de chavales con sus padres... Ni siquiera estamos seguros de que sea la medida más necesaria. Si en algún ámbito cupiera asumir riesgos para salvar la economía, sería abriendo un poco la mano en sectores productivos como el comercio o la hostelería. ¿Qué beneficio va reportar a la actividad económica los paseos con niños, aparte del beneficio de imagen de este gobierno socialpopulista?

Vamos a ciegas guiados por un insensato.