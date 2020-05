Todo el mundo conoce esto: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. La frase tiene como autor a John F. Kennedy, quizá en colaboración con alguno de sus ‘speechwriters’ o ‘escritores de discursos’ (posiblemente fuera un tal Sorensen), y es parte de su celebrado discurso para la toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos.

La frase tiene en sí misma una connotación muy positiva, en tanto que apela a virtudes como el refuerzo de lazos sociales, la cooperación, la solidaridad y el altruismo. No es extraño, por ello mismo, que la máxima de Kennedy se cite, muchas veces sin declarar la fuente, en el discurso sentimental de muchos políticos cercanos en el tiempo. Sin ir más lejos, nuestro presidente Sánchez, hace solo unos días, versionó el aforismo de Kennedy cambiando lo que se conforma mejor con la actualidad: “Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí al qué puedo hacer yo por los demás”.

En contra de lo que algunos piensan, no veo problemas éticos en esta manera de actuar: la frase de Kennedy es tan conocida que no se exige asignar referencia a su autor: todo el mundo (o casi todo el mundo) sabe quién la formuló. No es imprescindible citarlo, pues. Todo lo contrario: como en el caso de los ‘homenajes’ en el cine, omitir el nombre del autor es lisonjear la inteligencia de quien lee o escucha. Un ejemplo: el escritor mima a su lector si en su texto repite fragmentos consagrados y olvida a los autores: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. En efecto, ¿hace falta mencionar a Tolstói? Pues no: es casi ofender.

El problema en todos estos casos no consiste en copiar pero no citar, por consiguiente. El problema es caer en el tópico, en lo manido, en el cliché. Esto es, en usar instrumentos retóricos que a algunos les parecen novedosos cuando, en realidad, están más desgastados que los vaqueros de un adolescente. El problema no es omitir la cita, pues, sino utilizar fórmulas nada originales sin tener conciencia de ello. Ejemplos frecuentes: “un profesional como la copa de un pino”; “el rector anunció a bombo y platillo...”, “llama poderosamente la atención” y cosas así.

Hay que evitar lo previsible, lo repetido. A no ser que tengamos en la sorna, la guasa y la ironía los recursos precisos para revitalizar lo consabido. Así actuó Orson Welles al darle la vuelta al aforismo de Kennedy: “No preguntes qué puedes hacer tú por tu país. Pregunta qué hay para cenar”.