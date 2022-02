No pidamos peras al debate

Desde luego no fue el debate celebrado entre los tres candidatos a la Junta el más apasionante de cuantos hemos vivido en democracia, pero tampoco estoy de acuerdo con quienes aseguran que fue un tostonazo. Recuerdo el cara a cara entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal y no me pareció un enfrentamiento de alto nivel intelectual y maravillosas ofertas. Salvando las distancias, los ‘nuestros’ no desmerecen tanto de sus líderes nacionales.

No hay que pedirle al olmo de la pequeña política de Castilla y León las peras de la alta oratoria del Parlamento británico, que durante muchos años fue un modelo de disertación (eso cuando los comunes y los lores no se habían convertido en un espectáculo circense). No sé que esperaban algunos del debate moderado por Xavier Fortes (que no mostró signos de sectarismo, como se podía temer) pero hubo contienda, aunque no diversión ni finura dialéctica.

También he leído que no hubo propuestas en las intervenciones de Alfonso Fernández Mañueco, Luis Tudanca y Francisco Igea, pero las plantearon en una cantidad respetable, si bien no eran nuevas ni especialmente ilusionantes. El que más propuso fue el candidato socialista, que dedicó buena parte de su tiempo a desgranar el tedioso programa de su partido, y el que menos ideas lanzó fue el naranja, muy centrado en atacar por tierra, mar y aire al representante del PP.

Lo que no faltó en este primero de los dos ‘combates’ entre los tres tenores fueron los mandobles y los golpes bajos, medios y altos. Tudanca e Igea sacudiéndole a Mañueco y este arremetiendo contra Pedro Sánchez, que no estaba en la sala de las Cortes regionales donde se celebraba el debate, pero que se juega mucho el 13-F.

El candidato del PSOE, triste en su tono y muy poco ‘presidencial’, sacó la lista de escándalos judicializados del PP, desde la Perla Negra a Gürtel pasando por la trama eólica y las primarias, pero fueron más salvas que artillería pesada, entre otros motivos, porque se trata de asuntos nacidos, crecidos y cerrados en tiempos de Juan Vicente Herrera. También censuró a Mañueco por el supuesto ‘extravío’ de 1.600 millones de fondos entregados por el Gobierno de Sánchez a la Junta de Castilla y León. Preguntó tropecientas veces por esos millones y no escuchó a Mañueco cuando le explicó el destino de esas partidas, gastadas entre ayudas a los sectores perjudicados por la crisis, la compra de material de protección y la contratación de sanitarios y docentes.

Para Igea, el más suelto en el debate, todos los pecados de Mañueco, que en su opinión son un tropel, se resumen en uno: le ha convocado las elecciones a traición. De ahí se deduce que, de ser un político respetable y aliado fiel durante dos años y medio, haya pasado a ser el tipo más mentiroso, indigno y vago del panorama político español, además de un vendedor de crecepelo.

El candidato del PP, firme en sus propuestas y mirando mucho a cámara, como debe ser, basó su defensa en los aciertos de su gestión, tanto en la pandemia como sobre todo en educación y servicios sociales, ámbitos en los que Castilla y León es número uno nacional. Y cuando pasó al ataque, aparte de algunas puyitas a su ex compadre Igea, con el que se negó a bajar al barro, lo hizo con el Gobierno de Sánchez como referencia para desacreditar el proyecto de Tudanca. Especialmente duro se mostró contra la subida de impuestos del Ejecutivo sanchista-comunista y le echó en cara sus ataques a los agricultores y ganaderos, su insistencia en marginar a Castilla y León en todos los repartos de fondos e inversiones y los indultos a los golpistas catalanes.

Pese a tanto cruce de vituperios, ninguno salió hundido ni hubo un claro ganador del debate. Tablas a tres bandas y al siguiente partido, que será el miércoles día 9.