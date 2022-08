No para, sigue, sigue

La fiesta no para, como bien sabe la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, de la que se han filtrado unas imágenes dándolo todo en una fiesta privada, lo que me ha traído a la memoria a varias concejalas –y algunas alcaldesas—salmantinas a las que he visto entregadas a la causa de la música y buen rollo con una copa en la mano, sin que ello me haya escandalizado, como ha ocurrido en Finlandia, uno de mis escenarios favoritos de novela negra y política, que a veces se confunden. Hablo de ellas, porque me temo que aquí, como en otras cosas, hay un componente machista, lo que rompe alguna idea que tenemos de esos países nórdicos tan liberales para según qué temas. Aquí prima el principio establecido décadas atrás por Raffaella Carrá sobre el mejor lugar para hacer el amor, el escándalo lo tenemos como referencia bailable gracias a Raphael y en las verbenas aún se baila en “No pares, sigue, sigue” de Lito y Manolo, The Gypsies. Además de saber divertirnos en una fiesta lo tenemos como actividad normalizada y agosto es un buen ejemplo: Alba de Tormes y Peñaranda, para comenzar, donde con frecuencia la fiesta pública va precedida y se remata con otra privada.

En el pueblo de Santa Teresa de Jesús, a la que se tiene como inventora de la patata frita, cuyo día internacional se celebró ayer, según el santoral civil, han sido distinguidos como hijos predilectos a Eladio Briñón, gran impulsor del teresianismo y pieza importante en la visita de Juan Pablo II a Alba, y a Mario Vercher, sin el cual la devoción albense por la música no se entiende. Vercher prepara ya las partituras para los conciertos de Salamanca estos próximos días de fiestas. Peñaranda, donde el sábado tuvo su enésima actuación en Salamanca “Panorama”, se prepara para recibir a Rozalén y sus mensajes feministas y reivindicativos de la memoria histórica. Otra mujer, Lorena Martín, atleta, será la pregonera de las fiestas este martes en un acto en el que puede presumir de conciliar su vida deportiva, laboral y sentimental con alguna que otra fiesta, sin necesidad de una fuerza de paz como la de nuestra Silvia Alonso. En Peñaranda saben muy bien lo que es una buena fiesta lo mismo que en Alba, en parte por la existencia de esas peñas que vertebran sus sociedades y a las que perteneces para siempre. A la política finlandesa le falta una peña. Y sí, aquella correspondencia sobre patatas entre la sevillana María de San José y nuestra Teresa, además de un grabado de la Santa friendo patatas (supuestamente), es el fundamento que se exhibe en el Museo de la Patata de Brujas para proclamar que la de Alba inventó la patata frita. Gran invento. Pocos placeres te llevan al cielo de Salamanca como el de una caña con patatas fritas en una terraza de la Plaza Mayor, un pincho de tortilla –con patata frita, siempre—con café a media mañana y unos huevos fritos con jamón y patatas fritas –patatas, no sucedáneos—para seguir adelante con la fiesta o lo que sea.

Otra fiesta, la del teatro, tiene como escenario Ciudad Rodrigo. En las últimas horas se han ensalzado que un porcentaje elevado de compañías son de Castilla y León, lo que puede interpretarse como que tenemos una extraordinaria oferta teatral profesional en la Comunidad o que la Feria de Teatro de Castilla y León se quiere regionalizar, cuando siempre, desde los tiempos de Rosa García, la consideramos nacional e internacional. Supongo que esto será aclarado en la inauguración. Los cómicos –ya se sabe—viven la vida a tragos, como cantaba Víctor Manuel, así que tienen a la fiesta como parte de su esencia y esta feria no es una excepción: termina con “champán por las tetas”. Hay quien desayuna carajillo, se apunta al vermú teatral antes de comer y termina el día declamando el elogio del vino de Celestina, que no se ha escrito nada mejor desde Fernando de Rojas. Vigile el alcalde, Marcos Iglesias, que la gran cita con el teatro no se quede en un escaparate doméstico, sino que continúen viniendo compañías y programadores de todas partes.