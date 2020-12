Era la primera vez que iba de visita a Nueva York. Como no podía quedarme muchos días en la ciudad, previamente apuré en lecturas y conversaciones toda la información que pudiera ayudarme a ahorrar tiempo y energías en mi recorrido por Manhattan. Pedí direcciones y consejos a unos cuantos amigos que conocían bien la ciudad, pregunté a mis alumnos estadounidenses, consulté guías turísticas, recordé películas rodadas allí... Las consultas a amigos fueron especialmente fructíferas, desde luego; mereció la pena, por ejemplo, frecuentar el Museum of Modern Art (en su versión antigua), recorrer el Greenwich Village y pasear por Battery Park con el fondo de la estatua de la Libertad, las Torres Gemelas y el ferry de Staten Island. Particularmente interesantes fueron algunas recomendaciones culinarias (recuerdo apasionadamente los huevos Benedict de Kaplan’s at Delmonico’s, próximo al cruce de Madison Avenue CON la calle 59 este). Más decepcionantes fueron los consejos de mis estudiantes. Muchos no conocían la ciudad de Nueva York y no tenían intención de conocerla (a los ojos de muchos de ellos, Nueva York es la menos americana de las ciudades americanas). Se entiende el desapego.

La lectura de guías turísticas fue, como era de esperar, sumamente provechosa: recogen bien, por lo general, toda la información relevante para un turista apresurado. Pero hubo algo que me llamó la atención: todas ellas reservaban, y no solo por ser algo obligado en el género, un magro capítulo dedicado a la seguridad. Flotando entre otras sugerencias esperables destacaba una advertencia reiterada: evitar el contacto visual en el metro neoyorkino.

No podía evitarlo: cada vez que leía ese consejo me asaltaba la melodía de una canción de Golpes Bajos, un grupo vigués de moda en aquellos tiempos (el mismo que arrampló a Brecht el título de un poema célebre (“Malos tiempos para la lírica”): “No mires a los ojos de la gente/Me dan miedo, siempre mienten...”. Se entiende que el contacto visual sostenido pueda resultar inadecuado por intrusivo. Pero no es menos cierto que en nuestra cultura, la ausencia absoluta de contacto visual es, más que molesta, notablemente displicente y desabrida.

Que es algo parecido a lo que ocurre en las videoconferencias múltiples (con Skype, Google Meet, Zoom, etc.): te miran a los ojos y tú no lo sabes, no te miran y tú crees que sí. Vaya por Dios: ya estoy hablando de política otra vez.