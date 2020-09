No hay alarma, por ahora

Buenas noticias. Igea dice que “por ahora” descarta ponernos a los salmantinos y a los vallisoletanos bajo un nuevo estado de Alarma, en su versión ‘autonómica’, es decir, a petición de la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco. Lo ha explicado el vicepresidente más dicharachero de cuantos han conocido los tiempos, con su propio estilo atrevido y sincero: “Naturalmente están todas las medidas sobre la mesa, también el estado de Alarma aunque no parece que se va a obligar a ello en un futuro a corto plazo muy inmediato”. Es decir, que nos libramos por ahora... pero cuando Igea dice ahora, parece que habla de este momento, porque dentro de media hora no se sabe. Eso es lo que significa el “futuro a corto plazo muy inmediato”. La espada del ‘vice’ cuelga sobre nuestras cabezas.

Tampoco hay que asustarse. Si no fuera por la repercusión mediática y el coste de imagen que supondría la declaración de un estado de Alarma para Salamanca, la medida tendría sus aspectos positivos. Con todo el poder en manos de la Junta, Mañueco e Igea podrían contar con la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de asegurar el confinamiento de determinados colectivos díscolos. Esa ayuda viene siendo negada, en una actitud rastrera, vil y cuasi delictiva, por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta viene reclamando la presencia de nacionales y guardias en aquellos entornos donde contagiados y sospechosos se saltan a la torera las restricciones. Bien es verdad que lo hace de esa forma fina y educada propia del equipo que preside Mañueco. Sánchez tiene la suerte de que en Castilla y León somos un poco lilas.

Con el estado de Alarma se puede confinar, pero no es obligatorio. Esa herramienta permitiría acordonar, cerrar y aislar determinadas barriadas de Salamanca donde se están disparando los casos. Así no tendríamos que pagar justos por pecadores. Lo que pasa es que pedir la alarma ahora mismo conlleva un estigma, un daño reputacional tremendo. Y de daños gratuitos a la imagen de la provincia en Salamanca ya estamos sobrados.

Seguimos apareciendo en los telediarios nacionales como una de las dos capitales condenadas a permanecer “en Fase 1”. No es así, las restricciones respecto a aforos y grupos no tienen nada que ver con la movilidad reducida de la Fase 1, pero como en su día el ‘vice’ Igea cometió el error de hablar de Fase 1... ya nos han colgado el sambenito y no hay quien nos lo quite.

Alguno se preguntará cómo es posible que Salamanca capital continúe en zona roja a pesar de que llevamos unos días con pocos contagios. Muy sencillo: volvemos a sufrir desabastecimiento de reactivos y no se están haciendo las PCR que deberían hacerse, tal y como explica hoy este periódico (la Consejería de Sanidad lo oculta: la tan cacareada transparencia llega hasta ahí, y se vuelve oscuridad cuando nos acercamos a las zonas donde la luz podría descubrir sus vergüenzas).

De nuevo entramos en la famosa espiral del descontrol: no se hacen pruebas suficientes, o si se hacen los resultados tardan en ser comunicados a los testados, y la cadena de seguimiento de enfermos y sospechosos por parte de los rastreadores se atasca, se ralentiza o se rompe. Eso provoca más contagios que requieren más PCRS...

En fin, menos mal que la Universidad empezará hoy (por fin) a analizar trescientos o cuatrocientos test diarios, siempre que aparezcan reactivos suficientes. Y dentro de unos días, unas semanas, o unos meses, llegará el robot que Sacyl dice haber comprado cuando empezó el problema con los reactivos.

Da la sensación de que la Sanidad regional reacciona ante las adversidades con pachorra, lentitud y mucha cortesía mientras el virus corre que se las pela.