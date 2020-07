No es un virus, son dos

Empieza a notarse en el ambiente que la fiesta no está como para echar cohetes al aire. Algo hay, sin que pueda precisarse qué, que no funciona como esperaban que fuese a funcionar. Nos vendieron (y nos siguen vendiendo) el levantamiento del estado de alarma, la apertura de fronteras y aeropuertos, el fin del confinamiento y la llegada de la nueva normalidad con una alegría tan irresponsable como la del hecho de asumirlo tan a la ligera, sin pensar en que una experiencia de esta envergadura alguna consecuencia, también de envergadura, acarrearía, porque toda causa en la vida tiene su efecto.

Se ve en muchos detalles que se encuentran al paso de los acontecimientos que obligan a ir tomando medidas y creando ideas y planes para afrontarlos, sobre todo en pueblos de la provincia que comienzan a sentir que este verano no es ni será como hasta ahora fueron por mucho que abran terrazas y piscinas, traten de paliar los riesgos con normas el uso de barbacoas, y monten actos culturales, teatro, conciertos, concursos, exposiciones, cine al arrullo de las estrellas, reapertura de museos y mercadillos... tratando de acoger y amarrar a veraneantes, que no faltan, pero sin ser en número lo que fueron otros años.

Cuando estábamos en lo peor de la pandemia celebramos el Corpus sin ninguna solemnidad ni tradición ni nada de eso que suele organizarse para acompañar y dar boato a este gran acontecimiento religioso. Atrás quedaron también las fiestas del Carmen que cada año movilizan a toda la provincia, pero esta vez sin ninguna pena ni tampoco gloria, tristes reflejos de cómo serán las que están por llegar que, aun cuando todo parece haber cambiado y se toma el personal no pocas y arriesgadas libertades, no todas permitidas y ninguna recomendable, la pandemia sigue haciéndose notar cada vez con más violencia.

Mientras los rebrotes no den tregua, debería ser el coronavirus lo que marcase el ritmo a seguir (en Lérida, donde se ha desmadrado, o en Salamanca, donde parece estar bastante más controlado), porque el virus se mueve a su aire sin avisar hacia dónde va, pero dando a entender de sobra que el orden y la disciplina es cosa suya. De este virus, se entiende, el del Covid-19, porque no es el único que anda suelto haciendo estragos.

Contra el virus origen de la pandemia se trabaja duro (pese a las muchas trabas gubernamentales, que le importa poco se alargue o se agrave) para que, a ser posible, más temprano que tarde se acabe con él y pase a la historia. Pero contra el otro, contra el virus político, no. Incomparables ambos, aunque nocivos tanto el uno como el otro sin alcanzar cuál de los dos lo es más, ha llegado con la idea de quedarse y en ello se esfuerzan quienes lo han traído y lo engordan, otra cosa es que lo consigan, intento que lo tienen difícil pero no imposible. Además, contra éste virus no hay vacunas.

Este Gobierno no debería sobrevivir al coronavirus. A la incompetencia personal de esta gente que lo forman y le dan aire se le suma una ideología de otros tiempos, que nunca dejó de ser actual, es cierto, pero aun así es una antigualla, demasiado vieja para mantenerse en forma y servir para algo que no sea llevarnos a una época, a la suya, que hace tiempo quedó atrás sin que por ello siga estando tan presente en la historia como lo está. Y le llaman progresía a lo que reclaman, no obstante estar tan apegado al pasado como el espíritu que la motiva, frente a la carcundia para ellos de quienes no comparten sus aspiraciones, a los que hay que “naturalizar”, lo digo echando mano de esta nueva expresión puesta al uso por Iglesias, que es tanto como decir en este caso concreto “aplastar” mientras exista la imposibilidad de hacerlos desaparecer, siendo el virus (político) el que les marca el paso a seguir. Para ellos no hay otro.