No es socialismo, es necedad

Es un error asegurar que Pedro Sánchez y su recua son tan dañinos y memos porque son socialistas. Los principios que alumbraron el PSOE y que practicaron y practican muchos de sus cargos públicos están en las antípodas de las políticas que ejecuta el desgobierno del Falcon. Lo que no alcanzo a entender es que esos socialistas de bien sigan callando ante semejante malicia. Al igual que hicieron Teo y Casado con peor fortuna en el PP, Sánchez tiene secuestrado al partido. No existe la discrepancia y, en el caso de haberla, se aplasta como a una mosca. Por eso cuando nos cuentan la milonga de que las formaciones políticas en España funcionan democráticamente es para partirse y mondarse de la risa.

Pero el ejemplo más cercano de que el socialismo bien entendido puede mejorar la vida de la gente lo tenemos en Portugal. Aunque Sánchez se ha arrimado en alguna ocasión al primer ministro luso, António Costa, no se le ha pegado nada de él. La primera lección que nos han dado nuestros ‘irmãos’ ha sido que no se puede meter a los comunistas en el Gobierno. Es la ruina social, económica y moral de un país. Costa pactó con la izquierda radical en la primera legislatura dando lugar a los que se conoció como la ‘geringonça’. En la segunda prefirió tenerlos lejos hasta que no le aprobaron los presupuestos y convocó elecciones. Unos comicios en los que arrasó con mayoría absoluta. Los portugueses dejaron claro que los comunistas, ni en pintura. Me contaba hace unos días un amigo luso que ha trabajado como director de comunicación en diferentes cámaras municipales (ayuntamientos) cómo se las gastan los de la hoz y el martillo. En la última donde ha prestado sus servicios hay un presidente (alcalde) comunista. Algo que abunda en la región del Alentejo. “Es un completo dictador. Todo tiene que pasar por él y además ha colocado a toda su familia”, se quejaba. Algo no muy distinto a lo que ocurre en el Ejecutivo español con el ala ‘podemita’.

Es una de las razones de que el socialismo del PSOE haya dejado de serlo. Porque está adulterado por el leninismo morado. Pero es que además Portugal ha dado otra enseñanza de cómo se gestionan las arcas públicas. Ha bajado los impuestos y ha facilitado que empresas foráneas se asienten allí. Sin embargo, Sánchez se mueve a golpe de subvención como quiere hacer ahora con los transportistas. Te quito tu dinero sableándote a tributos y luego te devuelvo una cuarta parte en forma de ayudas para tenerte calladito y comiendo en mi mano. El manual castrista y chavista aplicado punto por punto. Convertir a la ciudadanía en dependientes del ‘papá Estado’.

Pero por si fuera poco, los socialistas portugueses han dado un tercer mandoble a Sánchez. Esta pasada semana, el ministro de Exteriores luso viajó a Argelia para reunirse con su homólogo y estrechar lazos. Todo como respuesta a la delictiva carta que el presidente español envió al rey moro para rendirle pleitesía como su fuese el dueño de un riad de Marrakech. Una misiva repleta de incorrecciones donde provocamos un conflicto diplomático con Argelia, que puede traer como consecuencia una reducción del suministro de gas que llega desde este país. Un insulto también para el pueblo saharaui con el que tenemos una deuda histórica y que no podemos dejar tirado por las amenazas de un monarca genocida y mantecoso que no ha entregado por escrito ningún compromiso con España. Mañana nos puede volver a invadir empleando a miles de jóvenes marroquíes y, si le da la gana, asaltará Ceuta por mucho que el ‘popular’ Juan Jesús Vivas aplauda con las orejas la “valentía” del guapo de Moncloa. Ver para creer.

Que no nos vendan la moto. Sánchez es Sánchez con la alabanza de muchos socialistas que, a sabiendas o no, se están cargando el ADN de un partido fundamental en la historia de España. Lo que sufrimos en estos momentos no es socialismo. Es incompetencia, maldad, estupidez y necedad.