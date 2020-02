Digamos adiós a los británicos, reyes del humor intelectual, fino, impasible, satírico y excéntrico. Pese a su fama, el brexit no es una broma sino un divorcio doloroso. Los ‘british’ nos abandonan después de tres años y medio de provocarnos todo tipo de dolores de cabeza, así que tanta paz lleven como descanso dejan. Sus películas y series de humor no las veremos ya con la misma simpatía, pero aquí, en España, tenemos culebrones, dramas y comedias desternillantes como para no echarles de menos.

El culebrón del ‘Ábalosgate’, por ejemplo, sigue pariendo versiones del encuentro del ministro con la dulce Delcy. La miniserie no tiene nada que envidiar a los desternillanes episodios de Benny Hill. Ahora el titular de Transportes reconoce que no solo se vio con la sátrapa venezolana en el avión, sino que bajó con ella a la sala VIP, no se sabe si cogiditos del brazo o a caballito, y allí la despidió con dos besos. Hasta hace poco juraba y perjuraba que no, que nunca se había visto con la dulce proscrita en la terminal y que la celestial bolivariana no había posado su esbelto pie en suelo español. Ahora resulta que sí. ¿Olvido intencionado o trola descarada? Sea lo que sea, de seguir esta deriva, las noticias sobre las nuevas versiones que sin duda seguirá inventando Ábalos acabarán apareciendo en la tele con dos rombos. La serie lo tiene todo, incluso la aparición estelar de Míster Bean Zapatero, en socorro de la dama en apuros, aunque en este caso sea una cruel déspota.

El drama de la negociación del Doctor Sánchez con los golpistas catalanes para romper España avanza según el guion previsto, donde Torra representa a la perfección el papel de El Infiltrado (otra serie británica). El presidente del Gobierno se dispone a entrevistarse con El Inhabilitado para decidir entre ambos el futuro de nuestro país, como si tal cosa. Hubo un momento en el que unos cuantos incautos llegamos a pensar que el gran mentiroso de La Moncloa había sufrido un ataque de honestidad y que la escena del beso traidor con Torra quedaba cancelada y que en el encuentro con el supremacista no se iba a hablar ni de indultos, ni de referéndums, ni mucho menos del derecho a decidir. Resultó ser otra trola, una más, de la factoría Redondo.

A Sánchez le sacó de la senda del bien un tal Rufián que se coló en Moncloa y le amenazó con negarle el voto de los diputados de ERC a esos presupuestos del Estado que el Gran Trolero necesita para seguir calentando colchón presidencial. Fue mano de santo, o de demonio más bien. Las ínfulas le duraron a Sánchez menos de lo que tarda Ábalos en fabricar una nueva teoría sobre sus escarceos aéreos.

¿Y la película del pulso Arrimadas-Igea por el poder en Ciudadanos? Se trata de una mala adaptación de “Tú, yo o el Apocalipsis” del británico Iain Hollands, donde la favorita se impone por goleada al neófito. El vicepresidente de la Junta está quemando su crédito a paletadas y ahora mismo se ha quedado en tierra de nadie, que es lo peor que le puede ocurrir a un político: ni tiene apoyos para presentar batalla contra la candidata a suceder a Rivera, ni ha conseguido negociar con ella un puesto en la cúpula del partido. Inés ha demostrado sobrado carácter en tantos años de fajarse con los supremacistas catalanes, y no está dispuesta a recibir lecciones de democracia, ni de Igea ni de los cuatro cargos intermedios que se reunieron el viernes en Barcelona. Igea no está de acuerdo en absoluto con la propuesta de Arrimadas de pactar con el PP en Cataluña, País Vasco o Galicia, pero tampoco estaba de acuerdo con el pacto en Castilla y León. Al médico vallisoletano siempre le ha tirado más el cariño de Luis Tudanca, y no pierde la esperanza por más que el secretario regional socialista aproveche cualquier micrófono para atizarle de lo lindo. El síndrome de la mujer maltratada en versión política autonómica.