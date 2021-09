No acaban la legislatura

¡Hay nervios en Ciudadanos! Dicen los naranjas que el PP está creando una narrativa, tanto en Castilla y León como en Andalucía, para romper los pactos de gobierno y anticipar la convocatoria electoral porque Casado, no Verónica sino Pablo, cree que tiene el viento a favor y ganaría las elecciones en estas dos plazas que a él le supondrían un importante balón de oxígeno de cara las Generales de 2023.

Pero no parece que Igea, el vicepresidente naranja, actúe con mucha inteligencia a la hora de afrontar un ecuador de legislatura complicado: ni controla a su grupo parlamentario, como quedó demostrado cuando dio el portazo María Montero, ni es capaz de apagar un micrófono para no provocar a su socio de Gobierno, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que sabe que una reestructuración sanitaria a “lo Igea” por las bravas tiene un coste electoral difícil de asumir, que además el PSOE aprovecharía inteligentemente para soliviantar a la población.

Verónica Casado, la coautora del plan, estaba ayer contrariada porque su proyecto lo han tumbado en las Cortes los votos de sus socios de Gobierno, el PP que votó con el PSOE, pero también con la abstención de los suyos. Los 11 procuradores podrán decir que se abstuvieron porque la Proposición no de Ley (PNL) del PSOE era una tontería, pero no es cierto. Se abstuvieron por no votar en contra y dejar a la señora Casado haciendo el ridículo, porque si el plan hubiera sido del agrado de los suyos habrían votado en contra del PSOE, aunque solo fuera por respaldar a su consejera.

Los procuradores de Ciudadanos saben muy bien que el plan de la señora Casado levanta ampollas entre sus alcaldes y concejales. De hecho, el lunes está convocada una reunión de todos los presidentes de diputaciones y gerentes de primaria con el vicepresidente y la consejera de Sanidad para tratar el espinoso asunto. Saben que un plan tan ambicioso no se puede hacer sin consenso, especialmente de todos los representantes públicos que viven en el mundo rural y que dan la cara a pie de calle y no desde un despacho del paseo de Zorrilla de Valladolid.

Casado tenía ayer el gesto torcido. Hay quien asegura que lleva varios días amenazando con dimitir. Ella, que tiene en su poder el Premio a la Mejor Médico del Mundo y que ha sido asesora sanitaria de Pedro Sánchez, no está acostumbrada a que le tuerzan el brazo y menos en público, como ocurrió en las Cortes y mucho menos le ha gustado que el presidente le recuerde que no se cierra ni un consultorio rural.

Que Casado no tuvo buen día lo ratifica las veces que su compañero y amigo Igea la confirmó en el cargo, pero lo cierto es que ni todos los de Ciudadanos la quieren ni los médicos la reconocen como la mejor médico del mundo.

Ayer en realidad quien sacó tajada de la pelea gubernamental fue el PSOE de Tudanca. Ya veremos si le dura mucho.

Los socialistas perdieron la moción de censura el pasado mes de marzo, pero el Gobierno de Mañueco, que lo hace en coalición y en minoría con los 11 parlamentarios naranjas, sigue con la espada de Damocles en cuanto pase el primer año desde su registro en las Cortes, el 11 de marzo.

Tudanca necesita ofrecer algo a Pedro Sánchez antes de que le corte la cabeza como próximo candidato a la Junta de Castilla y León y con un solo procurador al que consiga convencer de los naranjas podría acariciar con facilidad la Presidencia, aunque solo sea por un año. Y es humano que cualquiera de los parlamentarios de Ciudadanos, a medida que avanza la legislatura, busque cobijo bajo el mejor paraguas, porque está claro que como partido desaparece del Parlamento regional.

Mañueco tendrá que ver antes del 11 de marzo -se cumple un año del registro de la moción de censura y el PSOE podría volver a intentarlo- si le conviene adelantar las elecciones y dejar de estar sometido a las tensiones de Francisco Igea, de Verónica Casado y a las amenazas de un PSOE que necesita ganar algo, aunque solo sean 12 meses.