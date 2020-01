Ni con lejía

No debemos escandalizarnos sino constatar una cruda realidad: tenemos un Gobierno sociomunista y bolivariano. Un Gobierno que detesta la democracia y apoya a los sátrapas del caribe o a los golpistas del mediterráneo. Un Gobierno que prefiere tratar y negociar con delincuentes a entrevistarse con los representantes legítimos de los pueblos.

No puede extrañarnos, por tanto, que el ministro de Transportes y mano derecha del presidente Sánchez decida reunirse de forma clandestina, con nocturnidad y alevosía, saltándose incluso las leyes europeas, con la mano derecha del dictador venezolano. Era un encuentro entre colegas, correligionarios.

Y menos puede sorprendernos el hecho de que el Doctor No diga ‘no’ a entrevistarse con el presidente legítimo de Venezuela, porque España, ahora que mandan los de Podemos que tanto chuparon y chupan de la teta chavista, es un país amigo de las tiranías cubana, venezolana o nicaragüense, y enemigo de sus enemigos, los demócratas de esos países.

Podemos sufrir arcadas, podemos vomitar, podemos incluso pedir la dimisión, obligada en cualquier democracia madura, de un ministro que miente negando la entrevista con la número dos de Maduro y que se salta a la torera las normas de la Unión Europea sobre el rechazo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, incluida en la lista de cargos del régimen venezolano sancionados por su complicidad en con la represión y la violación de los Derechos Humanos en el país amigo. Pero nos va a dar igual, porque José Luis Ábalos tiene tantas intenciones de dimitir como Pedro Sánchez de aparcar el Falcon e ir en autobús a las cumbres.

El ministro, aparte de cabrearse con los periodistas que le preguntan sobre el escándalo, ha dejado muy claro su deseo de permanecer amarrado al sillón todo el tiempo que pueda. “Yo vine para quedarme y no me echa nadie”, aseguró ayer el número dos del Partido Sanchista. Es decir, que tiene licencia para matar, prevaricar, saltarse las leyes e incluso destrozar el despacho sin que ningún español tengamos derecho a reclamarle responsabilidades, porque, por si no lo sabían, Ábalos “está en esto desde el año 76 y no está en una aventura”. Por favor, ¿es que no saben ustedes que la antigüedad es un grado, y que solo están obligados a dimitir los novatos en esto de la política, porque quien tiene pedigrí como Ábalos está por encima del bien y del mal? Pardillos.

Solo le faltaba al ministro envolverse en la bandera del partido, algo muy propio de los corruptos desesperados y que tantas veces hemos escuchado a dirigentes tanto del antiguo PSOE como del PP. Ayer mismo aseguró que a él le piden la dimisión, no por su encuentro furtivo e ilegal con la déspota Delcy, sino “porque quieren atacar unas siglas de 140 años de honradez”. Si el actual Partido Sanchista tuviera algo que ver con el difunto Partido Socialista, alguien podría dudar, pero hace años que el puño y la rosa ya no son el emblema de esta formación, sino el Falcon y el colchón.

El presidente, haciendo honor a su bien ganado título de mentiroso mayor del Reino de España, ofreció ayer su interpretación del incidente, según la cual Ábalos no cometió un gravísimo error rayano en el delito, sino que “hizo todo lo que pudo para evitar una crisis diplomática y lo logró”. Es decir, que provocar el ridículo ante los países democráticos de Centroamérica, la reconvención por parte de Estados Unidos y el mosqueo tremendo de las autoridades europeas, que han recibido con honores al presidente Guaidó, suponen un mérito, una gran hazaña, y los españoles deberíamos levantar un monumento al titular de Transportes por suscripción popular.

Así llevamos tres semanas (qué largo se está haciendo) entre la náusea, el esperpento y la carcajada. No nos aburrimos con este Gobierno, para nada.