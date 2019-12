En el invierno del año 723 de nuestra era, San Bonifacio acudió a evangelizar a un grupo de druidas germanos de Geismar, que en el solsticio ofrecían sacrificios humanos a Thor junto al “Roble del Trueno”, un árbol que consideraban sagrado y símbolo del universo. El benedictino, hacha en mano, derribó el roble y lo sustituyó por un abeto adornado con manzanas y velas, símbolo de las maravillas del amor de Dios que obró el milagro de la fe. Desde entonces no ha faltado en los hogares alemanes este símbolo de la Navidad, que conmueve profundamente en estas latitudes, y por ese motivo Guillermo II dispuso que el 24 de diciembre de 1914 no debían faltar abetos en las trincheras que, como heridas de cuchillo, surcaban desde hacía meses el mapa de Europa. Llegaron al frente por docenas, junto a partidas de salchichas, licor y pan, con el objetivo de mantener alta la moral de la tropa.

Al caer la tarde, con la bruma envolviendo ya la ambición de los héroes y las hogueras ablandando los gélidos corazones, los soldados alemanes adornaron los abetos con latas de sopa vacías y encendieron velas para iluminar sus ramas, como hubiesen hecho en sus propias casas, entregándose al misterio de un espíritu que conectaba su vivencia con la de familiares y amigos repartidos por todo el imperio. Lo que sucedió a continuación en una trinchera de Ypres, en Flandes, consta en los informes militares custodiados por el Archivo Histórico Alemán de Berlín. Comenzaron a entonar villancicos aprendidos de niños. En la trinchera de enfrente, los ingleses escuchaban atónitos. Algunos de ellos comenzaron espontáneamente a aplaudir a sus enemigos, entre risas, y se sumaron al “Stille Nacht” (Noche de paz), cuya melodía les era también familiar, para seguir después con sus propios contos, que eran, a su vez, recibidos con aplausos desde las trincheras alemanas.

Pronto fueron izadas banderas blancas e improvisadas delegaciones cruzaron la franja de tierra de nadie con whisky, cigarrillos y chocolatinas, a modo de obsequios navideños para los adversarios. No tardó en surgir de los aproches una festiva soldadesca dispuesta a gozar de la tregua, un milagroso paréntesis que permitió que unos a otros se diesen la mano, compartiesen tabaco y dulces, e incluso se enseñasen las fotos de los suyos, esas que llevaban en el bolsillo del pecho de la guerrera, el lugar más próximo al corazón. Se dice, y quizá esto forme ya parte de la leyenda, que se forjaron auténticas amistades que sobrevivieron a la guerra. En varias cartas enviadas a casa por soldados alemanes consta que fueron leídos en los dos idiomas fragmentos del Salmo 23, “El Señor es mi pastor, nada me falta”, y que jugaron un partido de fútbol que terminó 3-2 a favor de Alemania. La milagrosa celebración continuó hasta que la noticia llegó a los respectivos mandos, que naturalmente identificaron la Navidad como principal enemigo de la guerra y se encargaron de que tales escenas no volviesen a repetirse.

El comandante británico sir Horace Smith-Dorrien castigó a los participantes y, en los años sucesivos de esa Primera Guerra Mundial, fueron ordenados bombardeos de artillería en la víspera de Nochebuena y se hizo rotar a las tropas por varios sectores del frente para evitar que se “familiarizasen” con el enemigo. Pero lo que resultó imposible fue acallar el acontecimiento, que llegó a periódicos ilustrados de uno y otro bando y que pervive en la memoria de Europa como prueba de que, incluso en el más feroz de los enfrentamientos, pueden encontrarse elementos de unión entre contrarios, tanto en las trincheras de la guerra como en las de la política, y dar a luz por esa vía estrategias de paz, entendimiento y prosperidad. ¡Qué diferente podría haber sido la historia de nuestro siglo XX si no se hubieran tomado tan firmes medidas para que aquellos soldados volviesen a abrir fuego los unos contra los otros!

Desde la primera vez que le entrevisté, en 1998, hasta su muerte en noviembre de 2005, a los 109 años de edad, seguí enviando cada año a su casa en Newtyle, en Escocia, una felicitación de Navidad al último superviviente aliado de aquella trinchera, Alfred Andersor. Para recordarme a mí misma que sí es posible el entendimiento si partimos de lo que nos une, en lugar de lo que nos separa, y para preservar esa última esperanza, tozuda ante los hechos, la misma que me impide hoy olvidar el posible bloque parlamentario constitucionalista. Mientras Andersor vivió, recibió por estas fechas mi deseo de paz esperanzada, como el que desde aquí deseo enviar también para todos los lectores de la Gaceta de Salamanca.