Nada. Ni una voz más alta que otra. Ni una crítica. Ni un “por aquí no podemos pasar”. El silencio más absoluto. Y no me vale la indignación fingida de García Page para quedar bien ante su electorado más centrado. Eso no cuela Emiliano. El adocenamiento de la política elevado a la máxima potencia. La repugnante disciplina de partido seguida al pie de la letra. Siento asco y vergüenza. Tengo amigos socialistas y conozco a unos cuantos dirigentes y cargos de este partido que destacan por su integridad, decencia y vocación de servicio público. Uno de ellos sin ir más lejos el portavoz en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos. Por eso me cuesta creer que absolutamente nadie levante la voz. Y mucho más en una provincia como la nuestra donde el mugriento golpismo catalán ha hecho tanto daño. Donde siempre hemos sido ciudadanos de segunda y lo seguiremos siendo porque no tenemos un “Salamanca existe” que se venda a cambio de la liquidación del Estado. No me entra en la cabeza. Seré un iluso, pero no lo entiendo.

El primero que debería tener el coraje suficiente para dar un golpe en la mesa es Fernando Pablos, pero obviamente no lo va a hacer. Ni tan siquiera en el tramo final de su vida política es capaz de tener los arrestos para defender a su tierra y a su electorado, la mayoría moderado y al que le repugna lo que está sucediendo. Recuerdo que tras la moción de censura que aupó a Sánchez al poder, Pablos convocó una rueda de prensa para sacar pecho y explicar lo sucedido. Un servidor le preguntó cómo se podía sostener en Salamanca que el líder socialista hubiera llegado al poder con el apoyo de los independentistas. El vitalicio secretario provincial del PSOE salmantino espetó: “No se ha pactado nada con ellos”. Ese era el único argumento al que se podía agarrar, pero ahora ni eso. Un pacto con ERC en toda regla. Pisoteando la Constitución y, lo que es peor, vomitando hasta la bilis encima del resto de los españoles, especialmente de los salmantinos. Un desprecio a la solidaridad de los territorios. Una puñalada al Estado de las Autonomías. ¿Cómo lo justifica ahora?

Cualquier demócrata puede llegar a comprender y respetar que en España gobiernen en coalición PSOE y Unidas Podemos en solitario como sucedió en Portugal en la pasada legislatura. De hecho hay medidas anunciadas por Sánchez que aplaudo como la subida fiscal a las rentas superiores a 130.000 euros (¡ya era hora!) y la derogación de la última y dañina reforma laboral. Pero esto no es un Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos sin más. Esto es un rosario de cesiones y concesiones a una serie de grupúsculos que solo piensan en su puñetero poblado de Astérix. Casi lo de menos es que desprecien a España como Estado. Lo peor es que van a miccionar en el resto de españoles que pasaremos a ser ciudadanos de tercera. Y mucho más si esas autonomías están gobernadas por el PP. Nos va a ahogar hasta la extenuación, como ya han empezado a hacer con Andalucía. Eso es lo que más me preocupa como ciudadano.

Soy nuevamente iluso al pensar que, aunque quieran, no van a poder hacer nada al margen de la Constitución. Pero lo que puedan hacer dentro de la Carta Magna ya es para echarse a temblar. Algunos se felicitan porque ERC vuelva a la senda del diálogo, pero eso implicará más fondos para ese ‘tragón comecocos’ que es Cataluña. Beneficios penitenciarios para los presos etarras merced al acuerdo con los terroristas de Bildu. Lluvia de millones al País Vasco gracias al pacto con un PNV que siempre gana. Un puñado de infraestructuras para que Teruel siga existiendo. Un mercadeo más propio del Rastro de La Aldehuela. Eso es lo grave y lo que va a perjudicar seriamente al salmantino de a pie. ¿Acaso los charros que votaron al PSOE lo hicieron para eso?