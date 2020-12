Nada de la Junta, nada del Gobierno

A Salamanca le tocaron cien millones del Gordo el año pasado, y ahí se acabó nuestra cuota de suerte. La bolita se acordó de esta provincia, pero los políticos nos olvidan. No se acuerdan de los salmantinos ni siquiera cuando es cuestión de justicia, cuando se trata de reparar viejos agravios.

El Gobierno central nos chulea y la Junta nos chotea. Ni siquiera con un salmantino en la presidencia del Gobierno regional ha cambiado nuestro sino de tierra preterida en los confines del Oeste. Tras los dieciocho largos años de aguantar los desplantes del burgalés Juan Vicente Herrera, plasmados en inversiones siempre rácanas y casi siempre muy, muy lentas, la llegada de Alfonso Fernández Mañueco no ha supuesto un cambio significativo. Solo vienen unos dineros para acabar de amueblar el nuevo Hospital, para continuar con el regadío de la Armuña y para la residencia de Puente Ladrillo, todos ellos proyectos ya en marcha, obras que deberían haber sido rematadas hace mucho tiempo. Pero inversiones nuevas, entre tantas como necesita Salamanca, ninguna. Partidas simbólicas para encargar proyectos y para pagar las dietas del topógrafo aparecen unas cuantas, pero todo lo importante, lo mollar, se difiere para años venideros. Como siempre.

A mayores, hace pocos días el Gobierno sanchista-bolivariano anunció su plan de inversiones para España en 2021, y a Salamanca le caían cuatro migajas, que no darán ni para consuelo en el peregrino caso de que se ejecuten los cuatro pegotes presupuestados. A la pregunta de qué harán de nuevo la Junta o el Gobierno en Salamanca el próximo año, corresponde una contestación simple y directa: nada.

Lo más grave de este aciago panorama es que tanto el Ejecutivo socialcomunista en Madrid como el naranjopopular en Valladolid han presentado unos presupuestos de récord absoluto en la historia de España y de Castilla y León. Gracias a los 140.000 millones de euros de la UE, el próximo será el ejercicio con más inversión pública desde que el mundo es mundo. Y aún así, para Salamanca no se prevén sino remates y obritas menores. Miseria.

La buena noticia es que siempre podremos emigrar a las provincias agraciadas por los favores del poder. Una oportunidad excelente de emprender negocios en Cataluña o el País Vasco, territorios gobernados por traidores a la patria cuyo chantaje va a pagar Sánchez con toda la generosidad propia de un despilfarrador presumido como él.

A veces parece que ser salmantino y castellano y leonés se haya convertido en un castigo. Los hosteleros de Salamanca dicen que quieren ser madrileños, que se les trate como Díaz Ayuso trata a los dueños de bares y restaurantes en Madrid, con sus aforos y sus horarios más amplios. Lo mismo ocurre con los que heredan un dinerillo, que también quisieran ser madrileños, porque en Castilla y León pagan por el legado una pasta importante que no pagarían en la capital del Reino.

Pese a ser abandonados y maltratados por la Corte, mantenemos a Madrid como espejo y modelo: vamos detrás de Ayuso en todo lo que concierne a la lucha contra el coronavirus. Ella marca la senda y detrás van el vicepresidente Igea y la consejera Casado, negando primero y dudando después, para acabar admitiendo que las técnicas y las estrategias de la lideresa madrileña funcionan. Allí aplicaron los confinamientos por barrios, los test de antígenos masivos, el observatorio de aguas fecales y otros inventos de confirmada eficacia. Pronto nos veremos haciendo test en las farmacias y ensayando con la prueba de la saliva, como anuncian, contra viento, Gobierno y marea, las autoridades sanitarias madrileñas. Dios no ha escuchado las oraciones de Sánchez, Iglesias y toda la patulea sociopodemita, y el virus se bate en retirada ante la puerta de Alcalá.

La lástima es que ni siquiera la próxima semana, cuando la Junta reabra Salamanca, podremos viajar a Madrid. Antes el perimetraje era para que los madrileños no entraran y ahora para que los castellanos y leoneses no salgan. No siendo que no vuelvan.