No somos iguales que los españoles de hace 90 años, cuando tal día como hoy una mujer de izquierdas,Victoria Kent, que cada día rompía su techo de cristal, se convirtió en la primera abogada del mundo que intervino en un tribunal militar. “La Kent”, brillante, fue la primera abogada que hubo en España, una de las primeras parlamentarias y la primera directora general de Prisiones. Cumplió con su vida el “he trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde vayan a buscarlas”, de Clara Campoamor. Pero, sin embargo, se opuso a que la mujer votara porque pensaba, como así era, que en esos años estaba demasiado sometida al clero y prefirió sacrificar la igualdad de la mujer a arriesgarse a que ganara la derecha.

“La Kent” encajaría en la política de ahora, donde el interés de partido prima sobre librarnos de la pandemia, pero sería una más. Una mujer brillante como afortunadamente hay tantas. Vería cómo el feminismo entendido como lo que es, la búsqueda de igualdad de sexos, se mantiene con la respiración artificial de un sector de la izquierda y por intereses tan partidistas como los que tuvo al oponerse al voto de la mujer.

Somos otros. Después de 13 años en antena, se ha cancelado “Mujeres y Hombres y Viceversa” por los malos datos de audiencia. Gustaba su machismo televisivo y dejó de gustar, sin más. Era un programa donde imperaba el ‘chonismo’ y en el que solían triunfar el hombre machista y la mujer sumisa y al “tronista” educado le llovían los insultos por ‘calzonazos’. Ya no se veía. Hemos cambiado.

Por eso ahora en España se empatiza más con la mujer tipo Margarita Robles, preparada y sin aspavientos, que con una Carmen Calvo que grita su feminismo, más que nada porque no existen esos motivos para la rabia o la injusticia que eran palpables en la época de Victoria Kent, Clara Campoamor o de Federica Montseny, la primera mujer ministra.

Ahora cuesta entender la cara de enfado casi permanente de Irene Montero cuando con una preparación justa es ministra y cobra 74.000 euros al año.

O duele la aplaudida intervención de Mónica García (Más Madrid) contra el liderazgo de una izquierda unida que pretendía ocupar Pablo Iglesias en las elecciones del 4-M. Ese “las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para en los momentos históricos tener que apartarnos” sonó a mujer sometida que por fin se ve libre del yugo machista. Sonó a venganza. No veo a Casado diciéndole a Ayuso que se retire y no veo a Ayuso acusando a Casado de machista si llegara a ocurrir. Ni tampoco a Rocío Monasterio dándole esa respuesta a Abascal si él hubiera optado por “hacer un Iglesias”. Lo de me quitas por ser mujer suena a antiguo en una sociedad en la que siempre que el líder no sea machista, lo que mandan son las encuestas... no el ser hombre o mujer.

Y sorprende el silencio de Isa Serra, adalid del feminismo de Podemos, que ahora se ve desbancada por Pablo Iglesias y sin asamblea ni primarias en el partido que más presume de democracia interna. Eso sí, va a la marcha del 8-M y para ella no es mujer la que no va.

Mujer es Inés Arrimadas, con poder para que sin necesidad de pedir permiso ni luego perdón haya montado esta vergüenza política de fichas de dominó. Y mujer es la procuradora María Montero que da el paso para cambiar el tablero político agarrándose a la literalidad de la palabra traidora, que según la primera acepción de la RAE es quien “quebranta la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”.

Los dos partidos de derechas presentan en Madrid candidatas mujeres y Cs, PSOE y Unidas Podemos, que son los progresistas adaptados a los nuevos tiempos, hombres. La sociedad no habla de mujeres y hombres y cada vez menos del socialismo obrero porque barrios humildes votan a Vox o, por ejemplo, la candidata de Más Madrid es de familia acomodada, Iglesias vive en un casoplón y la que va en un Golf y sabe lo que es tener que marcharse de casa para sobrevivir es Isabel Díaz Ayuso. Libertad para ser lo que queramos.

Ahora mismo la imagen pública de la mujer libre para elegir su vida es de la derecha porque la izquierda curiosamente más joven se aferra al modelo de mujer de ceño fruncido y “tronista” de cabecera. Como “la Kent”, mejor seguir en el pasado a que gane la derecha.