Muerte al gorrión

En 1958 Mao anunció en China, con gran pompa y estudiada escenificación, su política del “Gran salto adelante”. No hubo pianista ni Oda a la Alegría, pero sí el trampantojo de un cambio de régimen y ensoñadoras promesas de prosperidad comunista. Mao colectivizó las tierras que había anteriormente expropiado, con la excusa de repartir a los campesinos, y puso a estos a trabajar para el Estado. Y cuando las cuentas de la colectivización no salieron y el campesinado empezó a pasar hambre, Mao hizo sus cálculos y culpó a los gorriones. Pegó carteles por toda China, y toda China es mucha China, explicando que cada gorrión comía 4,5 kilos de grano al año. Matando a un millón de gorriones se podría alimentar a 60.000 personas, multiplicó, así que ordenó a la población golpear cacerolas y agitar sonajeros día y noche, “con la tenacidad del revolucionario”, para que los pajarillos muriesen de agotamiento. Las imágenes de propaganda, en las que saludables niños con sombrero de bambú zurran sartenes y ensartan avecillas en ristras, causan escalofríos. Solo en Shanghái cayeron 1,3 millones de gorriones. La especie quedó extinguida en el país. Mao no había caído en la cuenta, sin embargo, de que los gorriones comen insectos y, en su ausencia, varias plagas asolaron el siguiente año las cosechas, dando lugar a la mayor hambruna del siglo XX, con 40 millones de muertos. China habría después de importar gorriones de otros países de la Unión Soviética, hoy en día no ha recuperado su población. Pero a lo que voy es que, cuando Mao decidió culpar a los gorriones, varios miembros destacados del Politburó eran ya conscientes del error. El Mariscal Peng Dehuai osó expresar tímidamente sus dudas acerca del “Gran salto adelante” y fue defenestrado. Y Deng Xiaoping, tratando de evitar esa misma suerte, se escudó en un informe elaborado por expertos que advertían sobre los defectos, tanto del plan quinquenal como de la caza del gorrión. De nada le sirvió. He oído contar a Frank Diköetter, catedrático de la Universidad de Hong Kong, cómo Mao zanjó la cuestión con un lacónico “es mejor ser rojo que ser experto”, que acaba siendo la fatal explicación del “ustedes mandan pero no saben” patrio, que condensa una serena y resignada resistencia a comulgar con las ruedas de molino de la pandemia.

Expertos de todo el mundo esterilizan de ideologías sus críticas a la gestión antes de expresarlas en voz alta. La propia experiencia sanitaria desde febrero nos dicta, incontestables, las consignas a seguir: recursos hospitalarios (una cama UCI con respirador por paciente, material de protección y una ratio de 3, máximo 4 pacientes por enfermero), abundancia de test, evitar concentraciones en la calle, distancia e higiene. Esos son los objetivos. Los gorriones no tienen nada que ver. Ni la pantera de Granada, ni los nombres del callejero, ni el reparto de los jueces, ni tampoco Madrid, que como todas las concentraciones de población del mundo está sintiendo con más intensidad el estrés de contagios. No es la hora de la caza del gorrión, es la hora de los expertos. Y no hablo de premios Nobel, me basta con un ministro de Sanidad que no tenga que buscar en Google lo que es un virus, un vicepresidente que no tenga que enterarse en el pleno del Congreso de que la política de la que está hablando está transferida o un presidente más centrado en el final del coronavirus que en el final de la legislatura. Charlar con cualquier enfermera ilustra hoy bastante más que leer a Tezanos. En lugar de escuchar a Redondo, llamar a las clínicas alemanas que han registrado una supervivencia al coronavirus del 100% en sus unidades UCI y tomar nota. Traducir las críticas de Anthony Fauci a la gestión de Trump, en vez de hacer deporte de aventura con la salud de los españoles, Simón. Es la principal reivindicación en esta Fiesta Nacional, en la que las banderas deberían ondear a media asta por las decenas de miles de caídos en esta batalla nuestra contra el virus, pero también contra los ignorantes, interesados, pescadores de río revuelto y ciegos de poder. A mí no me resulta tan complicado de entender. Las prioridades son relativamente fáciles de fijar. Y sin embargo ahí siguen los telediarios, a la caza del gorrión, sin que a los demás nos quede otro recurso que repetir la frase que hoy hace 84 años resonó en nuestra Salamanca, como un trueno contra el mortal sinsentido: “venceréis, pero no convenceréis”.