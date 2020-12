Hace un par de días, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, asomaba a los medios de comunicación diciendo que había gente que pensaba que la operatividad de los gobiernos de coalición, como es el caso de nuestra comunidad autónoma, se ventila como un concurso de Miss Castilla y León.

Y yo, distraído y despistado, sin enterarme del encantador concurso de misses que según Igea se trae entre manos la peña y para parecer juicioso y profundo, intentando hincarles el diente a otros asuntos más sustanciosos como, por ejemplo, cuándo empezarán con la segunda fase de la vacunación o qué batería de ayudas planean conceder a las muchas empresas o autónomos que amenazan ruina en la comunidad como consecuencia de la pandemia. Es decir, en completa ignorancia de este sugestivo debate de decidir quién es el más guapo. O guapa. Con lo que me pirran a mí estas tramas banales y triviales que vienen a ponerle un poco de salsa al aburrimiento generalizado que a veces nos provocan nuestras queridas, y por lo que se ve, presumidas y coquetas autoridades.

Pero, en fin, ya que nos mete en materia el vice, intentemos no soslayar la materia y centrémonos en el quid de la cuestión: “¿Quién es más guapo Francisco Igea o Alfonso Fernández Mañueco? Pues bien, tras considerarlo mucho, yo no me acabo de decidir. Sospecho que me hubiera costado menos, si al menos hubiera progresado aquella idea que se aventuró en algún momento de las pasadas elecciones en la que se nos presentaba a Silvia Clemente irrumpiendo tras su salida del PP en la directiva regional de Ciudadanos con la fuerza de un ciclón.

Pero entre Igea y Mañueco, discúlpenme si me cuesta un poco más pronunciarme, aparte que, con las mascarillas, actualmente no se aprecia en su justa medida. Si me apuran un poco, pienso que quizás pone más empeño por conseguir el trono de Miss Castilla y León, Mañueco, puesto que desde que asumió el cargo, decidió prescindir de los anteojos que lució siempre durante su alcaldía en Salamanca.

Estoy pensando que igual mejor dejo el debate para nuestros lectores y lectoras. Escriban sus cartas al periódico y pronúnciense. Francisco Igea, al menos, ya sabemos que estará muy pendiente.