En Alemania, desde donde escribo, cada Miércoles de Ceniza marca un hito en el calendario político. Por un día al año, se abandona la corrección y se lanzan desaforados ataques verbales o se cometen sincericidios de autocrítica, antes de sumergirse de nuevo en el debate, prudente y acotado, que caracteriza a los teutones. La tradición se remonta al siglo XIX, cuando los campesinos bávaros acudían a discutir y fijar los precios de los productos agrícolas en vigor hasta el año siguiente. Naturalmente, se bebía cerveza, que al menos a efectos de veritas bien puede equivaler al vino, y en las discusiones salían irremediablemente a relucir las rencillas acerca de lindes y trueques, en una especie de liberación catártica que terminaba beneficiando la convivencia. A mediados de los sesenta, Franz Josef Strauß recuperó la costumbre. Convocó a los suyos en una gran cervecería y regaló pullas y dardos envenenados a los contrarios. Como político cristiano que era, además de orador flamígero, contaba después con los impagables cuarenta días de Cuaresma para arrepentirse de sus fanfarronadas. “No es cierto que cada mañana me coma a un socialdemócrata en el desayuno”, aclaró ante 7.000 seguidores en el Dreiländerhalle de Passau, para terminar tras las primeras carcajadas: “yo solo como lo que me gusta”.

Tratando de controlar el fenómeno, en las sedes de los grandes partidos hay ya una especie de oficina de Miércoles de Ceniza que la víspera distribuye ejemplos de espontáneos discursos de entusiasmo sobre los recientes logros e improvisados ataques de guion, humor prefabricado sin mucho éxito. Excepto Merkel, que no se suelta la melena ni en tan señalada fecha, parecen estar todos esperando la ocasión de desfogarse a base de cosecha propia. Mi favorita es Annegret Kranpkarrenbauer, la ministra de Defensa, a la que Merkel puso al frente de su propio partido para hacer limpieza y regenerar. Disfrazada de queli, con delantal y escoba, se marcó un desternillante monólogo en el que reconoció que “hay demasiada gentuza, he escondido la basura bajo la alfombra y me he vuelto a casa en cuanto he podido”. Como si Casado se pusiese un casco de obra y reconociese, medio en broma medio en serio, que hay que desalojar Génova 13 porque está para derribo.

En España todo ese talento lo volcamos en los memes, como los que me están llegando ya al teléfono sobre la anulación del toque de queda. Y luego está Pablo Hasél, que parece celebrar el Aschermittwoch a la inversa: jamás se ríe de sí mismo y desparrama impenitente sobre los demás para atenerse a las más mínimas normas del respeto un solo día cada año. Os aviso en cuanto logre identificar ese día en el calendario.