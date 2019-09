La excelente y exigente película de Amenábar, la ciudad ocupará primer plano de la actualidad, como escenario abierto y muy bien escogido, de las contradicciones de Unamuno en medio de un contexto tan extremo e implacable, como el de los comienzos de aquella remota guerra civil, que obligó a tantos a tomar decisiones radicales de afiliación política sin sutileza alguna.

Mientras dure la peli y su presencia efímera en los medios, en las gastadas palabras de los tertulianos, en radios y televisiones, tal vez algún joven se interese por aquella lejana balasera y la estudie no como una inevitable cruzada apostólica y romana contra la violenta revolución bolchevique.

Un joven historiador sin complejos ni apriorismos que le quite al conflicto su aureola de una guerra entre buenos y malos, que, aunque no son iguales en responsabilidad, unos se alzaron en armas y otros no, nos han vendido con saña interminable su odio por el contrario y su fanatismo secular. Exceptuando la temprana clarividencia de Azaña en su famoso discurso de Barcelona, todavía en 1938, en plena guerra, reclamando a los contendientes “paz, piedad, perdón”. Qué poco caso le hicieron....

Mientras dure la peli, tal vez podamos hablar de Unamuno, - papel que borda Elejalde- de su formidable personalidad, enérgica y contradictoria, sin estigmatizarle como un hereje al que atizaron sin piedad los dos bandos por traidor y chaquetero. Curioso adjetivo para un tipo que se pasó la vida nadando a contracorriente.

Mientras dure la peli por fortuna el impresionante patrimonio monumental de la ciudad, pétrea, levítica y rotunda, será un poderoso señuelo para que los que no la conocen vengan a verla de una vez y para que los salmantinos dediquemos un par de horas a frecuentar y reconocer los escenarios por los transcurre la tropezada y dramática historia que cuenta.

Mientras dure la peli que por fortuna no es sectaria ni maniquea, aunque tampoco es neutral ni falta que le hace, ojalá su actualidad contribuya a envolvernos con el velo del respeto y de la imposible fraternidad, silenciando a tantos energúmenos voceros del odio, de la confrontación y la barbarie todavía en activo.

Al menos, mientras dure la peli. No sé si será mucho pedir que dure mucho.