Cuando la esperanza de los que no quieren el nuevo Gobierno está en confiar en que el futuro presidente mienta, algo va pero que muy mal.

De Pedro Sánchez se recuerdan cinco grandes mentiras: “Convocaré elecciones”; “no pactaré con los independentistas”; “si alguien crea una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, estará fuera”; o su famoso “en Alemania dimiten por plagiar”, cuando clamaba contra Rajoy y abogaba por devolver la ejemplaridad a la política española. Después llegó lo de su tesis y no pasó nada. Con esos precedentes, aún hay esperanza en que estos acuerdos de alcoba que molestan a derecha e izquierda sean simplemente un mal sueño.

Cuando la confianza de gran parte de la sociedad española está en que Pedro Sánchez haga de las suyas y prometa y abrace pero luego no cumpla nada de lo firmado, tenemos un grave problema Presidencial. De momento, lo único que sabemos es que la inestabilidad política está garantizada con 12 partidos a los que debe de una u otra forma su apoyo y que convertirán inevitablemente el Gobierno en un gallinero. También es evidente que cualquier petición que le hagan la va a aceptar, como cargarse a la Guardia Civil de las labores del Tráfico en Navarra. Por eso hoy por hoy la única esperanza a la que aferrarse para que esto no vaya a más es que haga lo que mejor se le ha dado, que es incumplir su palabra. Irse no se va a ir y los barones tampoco le van a echar porque García Paje, Fernández Vara o Lambán no dejan de ser también estómagos agradecidos que se aferran al poder por encima de la unidad de España. Difícil desmarcarse de quien puede dar a tu autonomía más que a las demás.

Y aquí está el gran problema para Castilla y León. Galicia, País Vasco, Cataluña y Cantabria -con pacto interno con el PSOE- tienen garantizado sobre el papel un “extra” en la financiación y las comunidades gobernadas por el PSOE, otro. Madrid, Andalucía y Castilla y León quedan fuera y el Gobierno de Pedro Sánchez, como ya ha demostrado, no se conformará con darles lo mínimo sino que abogará con quitarles el máximo, como ha hecho con los andaluces.

A Salamanca la reducción del reparto le puede afectar doblemente porque Castilla y León se encuentra con la reivindicación autonómica de León y aunque no sean más de una decena de ayuntamientos los que han aprobado en pleno abandonar la Comunidad, el miedo escénico y las ganas de apaciguar pueden inclinar la balanza económica aún más hacia tierras leonesas. Sin aprobar nada en pleno, León ha sido históricamente junto a Valladolid la provincia más beneficiada económicamente desde la Junta de Castilla y León. En Salamanca sin embargo tocábamos a poco en parte porque nuestra versión de los leonistas se llamó Unión del Pueblo Salmantino que firmó tal fracaso en las elecciones autónomicas -con 7.000 votos y ningún procurador- que su presidente, Luis Fuentes, defensor en su día del Reino de León, ha acabado presidiendo las Cortes de Castilla y León. Su caso es el contrario que el de José Antonio Díez, alcalde de León, un tapado que llegó a la Alcaldía con un programa en el que su máxima reivindicación era exigir la reforma de San Marcos y que después como alcalde de León se ha autoproclamado rey no solo de León sino también de Zamora y Salamanca. Del PSOE, ha osado entrar en competencia con el único rey: su ‘jefe’ Pedro Sánchez.

Después de una interinidad sin fin, de un agosto pausado sin negociaciones, de llevarnos a unas elecciones por darse el gustazo y posteriormente de hacer el ridículo con unos resultados que no se esperaban ni sus enemigos, Pedro Sánchez quiere la gloria de cargarse la Navidad, la cabalgata de Reyes y lo que se ponga por delante que huela a Monarquía e Iglesia. Su nuevo desagradable abrazo en éxtasis con un Pablo Iglesias koala amargó la Nochevieja a los que sueñan con que vuelva a mentir y ahora pretende sacar de los telediarios a los Reyes Magos y coronarse en Navidad, como si no hubiera otro momento. Si se retrasa la investidura, aún le queda el día del cumpleaños de Felipe VI para ser presidente.

Coronarle le van a coronar, pero Rey también fue Herodes. Miente, Pedro, miente, como tú sabes.