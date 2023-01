Menudo apuro

Cuando los Reyes Magos solicitaron desde el balcón del Ayuntamiento a los niños que nos recordaran a los adultos las cosas importantes, muchos de ellos nos miraron con gesto escéptico, como preguntándose a estos, pero si son una causa perdida. Los niños, desde Juan Picornell a Lázaro, son más listos de lo que nos creemos y nos tienen bien calados. A estas alturas saben que lo complicaremos todo más. Joan Manuel Serrat en sus últimos conciertos proclamaba que el cambio climático era ahora mismo el principal problema para la humanidad y en especial para los que hoy son niños. Pues eso. Los Reyes Magos, desde su sabiduría, encargaron a los niños una tarea formidable porque los adultos no tenemos remedio, pero si en alguien debemos tener fe es en esos locos bajitos (Serrat) que en las próximas horas regresan al colegio sin apenas haber disfrutado de sus juguetes. Podríamos dar la vuelta a la Navidad y comenzar por la fiesta de Reyes Magos y su roscón, mi dulce navideño favorito. Sin nata ni crema, por favor. El de mi amigo Julio Jiménez. El Roscón de Reyes pierde su haba en las saturnales romanas y en crudas tradiciones medievales francesas, representadas, por ejemplo, por Jacob Jordaens. Los nacionalistas españoles del XIX defendieron un dudoso origen español, pero... A Salamanca llegó de la mano de los confiteros formados en Madrid. Hasta ahora. No creo que el panettone pueda nunca con el Roscón de Reyes, pero supongo que tarde o temprano la palabra italiana pasará a nuestro Diccionario junto a otras importaciones mientras el hornazo continúa con su definición medieval sin modernizarse. Pero no es tiempo de hablar de hornazos. Ya llegará la Pascua. De momento estamos en Pascuas, como proclama el refrán: hasta San Antón Pascuas son. Tiempo de aguinaldos, tan unidos a los quintos, desde Linares a Sequeros, con canto de chorizos en Cristóbal.

Hoy el aguinaldo lo piden las asociaciones del Barrio Antiguo de Salamanca, un espacio de difícil delimitación. Hay un Barrio Antiguo pegado a las catedrales y otro que llega hasta San Marcos, por ejemplo. Podrían reivindicarse como antiguo el Barrio de Bretón cuyo callejero tiene sus siglos y sus cuestas, pero también edificios como el convento de Las Claras o la iglesia de San Cristóbal. Todo apunta a que el Barrio Antiguo clásico de Salamanca va desde el Corrillo a la Puerta del Río, y desde San Esteban a la Vaguada de la Palma. Un espacio que lleva treinta y un años reclamando su aguinaldo: que no se caigan sus casas, que la cartelería sea respetuosa, que el suelo de las calles esté en condiciones, que se pueda transitar, que el turismo sea razonable... Lo reclaman con gaita, tamboril, vino y perrunillas. Casi nada. Luis Delgado es la memoria de los tiempos modernos del Barrio Antiguo y dudo de que haya en España un dirigente vecinal con su experiencia. Él sabe que el Barrio Antiguo conoció tiempos peores, cuando la gente no entraba de noche en él a nada y las casas se caían a pedazos. Incluida la Casa Lis o el propio Trilingüe. De aquellos tiempos echo en falta el ambiente universitario porque en él se encontraban todos los edificios universitarios antes del traslado al Campus. El Barrio Antiguo de hoy tiene sus problemas, pero no son los de entonces. Ni de cerca ni de lejos. Creo que fueron las Edades del Hombre del cura José Velicia y Sebastián Battaner lo que hizo que superásemos el miedo al Corrillo de noche y nos adentráramos en la Plaza de Anaya por el pasillo de la Rúa, donde algunos edificios apuntalados... También la peatonalización hizo su trabajo y la reforma de algunas casas, además de la transformación y modernización de la Vaguada de la Palma cuando comenzó la década de los noventa.

El caso es que los Reyes Magos han encargado a los niños que sean nuestra conciencia, que nos recuerden lo importante y lo urgente, así que hoy, cuando nos crucemos con un chaval o una chica podemos ser apelados. ¿Cómo llevas lo de la paz, lo del clima, lo de la pobreza...? Menudo apuro vamos a pasar.