España me mata. Esta España de retrasados con ministerio, me mata. Esta España de hoy es una mezcla entre el camarote de los Hermanos Marx y “La fuga de Logan”. Caos y miedo.

He renunciado muchas veces por escrito y públicamente a ser ciudadano español de esta España de mierda, de pandereta ronca, de tendidos de sol, de hijos de puta con poder, de nazis vestidos de comunistas (¿qué más da un nazi que un comunista?). Y hoy sigo renunciando. Yo soy de la España de Hernán Cortés, o de Pérez Galdós, o de Ramón y Cajal, o de Amancio Ortega; no soy de la España de Pablo Iglesias, o de Pedro Sánchez, o de Zapatero, o de Bárcenas, o de Jorge Javier Vázquez, o de Susanna Griso... Dado este estado de las cosas, de macarras y de inútiles, soy antes de la España de Franco (sí, todos a la cárcel, yo el primero) que de la España de este Gobierno de trasnochados, arribistas, cuatreros, astronautas (da miedo cómo está el espacio, ya viaja cualquiera), y feos, porque mira tú que son feos todos... empezando por la de Asuntos Exteriores, Sor Nekane, y terminando por el de Sanidad... Soy antes del INSALUD (Dios salve al INSALUD) que de esta Sanidad de locos sólo defendida por un puñado de miles de profesionales, que no todos...

Porque la cuestión, llegados a este punto de imbecilidad política, el nazi de Torra incluido, es cómo se sienten quienes han votado a esta basura para representarnos, gente que no sabe ni encargar a sus funcionarios que compren pruebas fiables a China, el país que ha puesto en marcha toda esta mierda del virus, y no digo más... ¡Viva el capitalismo comunista, viva la represión, viva Pablo Iglesias, viva el machismo morado, viva el uniforme de Mao, viva Netflix y todos a casa! Y viva la sanidad privada de la Ruber Internacional para la crema del socialismo, mientras los demás podemos acabar muriendo hacinados en pasillos de hospitales insalubres y sin medios... básicos... porque se ha derrochado, porque se ha robado... increíble. Viendo esto, sólo queda preguntarnos, ¿de verdad somos una de las primeras economías del mundo? Qué fuerte.

Por eso, menos samba y más trabajar, menos aplausos a las ocho, que esto no es una fiesta popular, y más pedir responsabilidad y respiradores; más organización y previsión y menos ponernos medallas porque levantamos hospitales de campaña en dos días. Y no dejen de imaginar que estaría pasando si hoy estuviera gobernado el PP y aplicando las “medidas” del Gabinete Sánchez... La guerra.

PD.- Y por favor, echen a Fernando Simón, que se calle.