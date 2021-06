Mejor con Vox que con delincuentes

Vox es el único partido que no ha tenido complejos en decir desde el minuto cero que estará en la manifestación del domingo 13 de junio para que el embustero Pedro Sánchez no cometa un delito por sacar a los golpistas de la cárcel. No quiere que el señor presidente se sacrifique para salvar al resto de los españoles, que tienen que cumplir las leyes como todo hijo de vecino y que detestan el chantaje de los independentistas.

Otros partidos políticos han estado mirando de reojo al resto para que no los acusaran de juntarse con un partido democrático, como Vox, en la manifestación convocada por la plataforma Unión78, impulsada por personas tan poco sospechosas de ser ultraderechistas como Fernando Savater, Rosa Díez o María San Gil.

El PP y Ciudadanos dijeron que acudirían, pero tanto Casado como Arrimadas tenían miedo a otra foto de Colón que tan bien ha rentabilizado la izquierda que no tiene complejos para pactar con delincuentes, con los amigos de Maduro o con los pro-etarras.

Casado aclaró el lunes que sí acudirá y a la líder de Ciudadanos, Inesita Arrimadas, no le quedó más remedio que hacer lo propio ayer. Irá, eso sí lejos de Abascal no sea que la vuelvan a acusar los socialistas de mezclarse con la derecha. Con Vox se puede estar de acuerdo en algunas cosas, por ejemplo, no creo que nadie les discuta la defensa que hacen de la unidad de España, y se pueden discrepar en muchísimas más, pero es un partido mucho más democrático que algunos de los que sustentan a Pedro Sánchez en el Gobierno de los embustes y de las prohibiciones.

A todos los partidos democráticos no les queda más remedio que responder a la llamada de la plataforma porque es la única manera de defender el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Y ahora, además, hay desenmascarar la enésima mentira del presidente trolero.

Sánchez está intentando convencer a propios -muchos de los suyos están de uñas porque les lleva a la ruina electoral autonómica- y a ajenos de las bondades de indultar a unos delincuentes que no han mostrado todavía ni arrepentimiento ni dolor de los pecados ni han hecho acto de contrición. Es decir, que en cuanto salgan de la cárcel volverán a cometer el mismo delito, porque están orgullosos de lo que han hecho y porque además, lo han dicho para que no haya ninguna duda.

Sánchez dice -¡hay que ser descarado y jeta!- que cuando habla del indulto no piensa en los afectados, sino en los millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz. Y nosotros, como sociedad, tenemos que salvar a nuestro presidente de cometer un delito sacando a los golpistas de la cárcel.

No, señor presidente, no. Usted no quiere la paz de los españoles. A usted le importamos muy poco, porque lo que busca es continuar en el poder que le da su estancia en La Moncloa y cree que la única manera de mantenerse es contentando a los presos, aunque sea en contra del Tribunal Supremo, cuyos magistrados se han manifestado contrarios a que se conceda el indulto a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia, al no apreciar las razones de justicia, equidad y utilidad pública que podrían justificar la concesión de la medida de gracia.

A usted los independentistas le tienen cogido por salva sea la parte y como ceda, ya sabe lo que le espera. Van a continuar con la extorsión hasta el día del juicio final. Usted ni es el más dialogante ni el que pasará a la historia por haber solucionado el conflicto con los independentistas catalanes. Usted, señor presidente, pasará a la historia de este país por haberse saltado las normas de convivencia democrática para favorecer a unos delincuentes que no están arrepentidos y que volverán a intentar dar un golpe de Estado en cuanto salgan a la calle, porque financiación no les hace falta. Ya tienen más presupuesto que el resto de españoles que vivimos en otros territorios.

Yo creo que después de esto, es mejor aparecer al lado de Vox el domingo 13 de junio, que ponerse de perfil ante el delito moral que podría cometer el presidente del Gobierno.