Mascarilla o bozal

IREMOS hacia la mesa electoral con mascarilla porque, al parecer, una mayoría sigue con ella aunque no haya comité de expertos que confirme su eficacia real en exteriores y a pesar de que la incidencia y otros índices de la pandemia sean ahora superiores a cuando nos obligaron a llevarla, allá por Nochebuena. Pero la pandemia nos ha hecho chiquititos y obedientes y se han aprovechado de nuestros miedos, de ahí en parte que el índice de la Democracia creado por The Economist, el más seguido por partidos y medios, haya quitado a España la categoría de ‘democracia plena’ y nos deje en ‘democracia defectuosa’. En el furgón de cola de la democracia están los amigos de Iglesias, Zapatero o Garzón, es decir, Rusia, Venezuela y Cuba. En el extremo contrario, Noruega, Alemania... Y allí estábamos cuando Iglesias decía que en España no había democracia total y ahora, después de gobernar él, The Economist le da la razón. A Iglesias, por ejemplo, no le gustaba que hubiera medios de comunicación libres, una peligrosa línea que parece extenderse porque Pedro Sánchez vetó a periódicos críticos recientemente y, en estas elecciones, Tudanca solo dio entrevistas a algunos y lo mismo hizo Vox.

En 2021 perdimos independencia judicial y parece que no está bien gobernar a base de ‘decretazos’ y tampoco con reducción de libertades con la excusa de la pandemia, aunque a una amplia parte de la sociedad le guste. Dice The Economist que, además, la fragmentación política no ayuda y aquí en Castilla y León ya tenemos la irrupción de Podemos, Vox, Cs o de la España Vaciada, además de PP y PSOE.

Y son muchos los que no quieren hablar de política o de elecciones. Según presagian algunas encuestas, hasta uno de cada tres se plantea no votar. Dicen los candidatos a abstencionistas: ‘Nos utilizan’. ‘¿Por qué voy a votar si no me gusta ninguno?’ Esfuerzo baldío, dicen otros, y planifican excursión para mañana o maratón de series. Fue deliciosa Carmen Calvo cuando animó a no ir a actos electorales donde no hubiera mujeres. Otro motivo más para quedarse en casa, que todos los candidatos son hombres. ‘¿Por qué voy a votar? Para lo que van a hacer...’ ‘Para lo que me importa lo que pase en Valladolid...’ ‘Para lo que vale mi voto entre tantos...’

El domingo hay que votar, por ejemplo, porque a las mujeres se nos marginó hasta 1977 y en momentos no quería la izquierda que votásemos, porque decían que inclinaríamos la balanza hacia la derecha porque creía que la mujer estaba condicionada por la Iglesia, y en momentos no lo quiso la derecha, porque entendía que la mujer debía someterse al hombre. Movilizada en este sentido está Carmen Calvo, pero no mujeres apartadas de movimientos feministas que pueden pensar que esta defensa es solo de radicales. Pero quedarnos en casa por comodidad es despreciar derechos cuando hay mujeres, por ejemplo las de Arabia Saudí, que aún tienen prohibido votar. Curiosamente además la campaña ha sido de candidatos hombres, pero el votante buscaba para selfies a las mujeres porque ilusionan: Isabel Díaz Ayuso arrasa; pero es que Macarena Olona se ha cansado de hacerse fotos y Yolanda Díaz también en el poco rato que estuvo. Algo está cambiando y no votar es ponerle freno.

Por cierto, otra frase deliciosa que nos ha dejado la campaña es la de Yolanda Díaz, esa de ‘¿quién demonios puede votar un proyecto político que se coloca enfrente de la gente trabajadora?’ Querida Yolanda, quien con su libertad lo decida. Por eso también votamos este domingo, para ejercer nuestro derecho a decidir libres. Al menos de momento tenemos democracia, aunque sea defectuosa, y podemos votar a favor de lo que nos parezca más conveniente y nadie debe descalificarnos porque elijamos una opción u otra.

Dicen posibles abstencionistas: ‘Pero es que no nos jugamos nada’. Mentira. Las principales competencias están transferidas a Castilla y León. Y nos jugamos mucho, por ejemplo, en impuestos, en calidad de la educación -decía ayer Sánchez que la educación es la raíz de todo, y vaya que lo sabe-; en sanidad, en el destino de los fondos europeos incluida la gestión de la PAC... en afinidad ideológica o no entre el Gobierno de España y el de Castilla y León porque es importante decidir si queremos estar alineados o distantes con sus políticas. Nos jugamos mucho todos y cada uno.

A lo mejor vamos por la calle con mascarilla o sin ella y eso es porque ahora tenemos libertad para ponérnosla o quitárnosla. Y fueron, seguro, las elecciones en Castilla y León la causa de ese repentino cambio de Sánchez cuando en solo 3 días pasó de prorrogar la obligación de las mascarillas, a librarnos de ellas en exteriores porque cada uno de nuestros votos importa. Nuestro único poder está en el acceso a las urnas y es importante vencer nuestro hartazgo para revalidar ese derecho. No imaginamos jamás que pasaríamos de “democracia plena” a “democracia defectuosa”. Tampoco que estaríamos con mascarilla, y de mascarilla a bozal puede haber menos pasos de los que nos creemos.