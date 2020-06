Erving Goffman, canadiense de nacimiento, fue uno de los más e influyentes sociólogos y ensayistas del siglo XX. Interesado especialmente en el estudio de las relaciones interpersonales en la conversación, Goffman es conocido como uno de los principales fundadores de la microsociología. Suya es la propuesta de entender las interacciones cara a cara desde una perspectiva dramatúrgica: “Teatro, lo tuyo (y lo mío) es puro teatro”, que cantaba la Lupe, la cubana de los duros boleros.

Pues bien, como ocurre en el teatro, nuestra conducta social tiende a seguir guiones de actuación construidos socialmente. Asumimos cotidianamente papeles sociales variados en función de la situación: papeles como los de ciudadano, cliente, estudiante, profesor, familiar, padre, madre, hijo, amigo, médico, paciente, vendedor, camarero, parroquiano, etc. Nosotros, los ‘actores’, por lo general, representamos esos papeles de acuerdo con lo que socialmente se espera del guion. Nuestros actos y patrones de conducta (incluida la conducta comunicativa) están condicionados por esas expectativas. Un médico tiende a comportarse y hablar como un médico (y no como un avezado jugador de tute) cuando está en su consulta, y seguramente actuará como ‘otra persona’ cuando se toma unas cañas con los amigos. Recuérdese que la palabra ‘persona’, que tiene orígenes griegos o quizá etruscos (phersus), se asocia al significado ‘máscara usada por los actores para definir su carácter y su timbre de voz’.

Y a todo esto veo y oigo cómo se comportan nuestros representantes políticos, especialmente en las sesiones plenarias, aunque también en las actividades de las comisiones, y no entiendo nada: la persona (la máscara) debe ajustar sus formas atendiendo al marco en que actúa. Un diputado debería proceder como un diputado, hablar como un diputado, más que nada para que no se le confunda. Pues nada, no hay manera. No me refiero hoy al tono campanudo y arcaizante de algunos discursos, a la transgresión de la regla de las 25 palabras (no más de 25 palabras por oración en intervenciones leídas), a la manía de matarnos de sueño con su locuacidad. Esos rasgos son propios de una aptitud deficiente, y yo me refiero a los que denuncian mala actitud. Ya está bien de tonos pendencieros, faltones. Solo falta que uno de estos días, después de otro improperio inútil, alguien se ponga farruco y suelte un asilvestrado “eso no me lo dices en la calle”. Hay que elegir bien la máscara (la persona) para cada contexto.