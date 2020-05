Son muchos los efectos que ese maldito bicho (el coronavirus de las narices) ha alimentado desde que apareció en el centro-este de China, en Wuhan, y se extendió resueltamente como pandemia. El proceso ha sido rápido, sorprendente, implacable: “Parece que somos actores de una película de catástrofes. Esto no puede ser real”, me decían. Esa lejanía con respecto a la realidad se acrecentaba con la visión de una ciudad vacía, con sus tiendas y bares clausurados, con gente asustada y de mirada huidiza, esquiva al contacto visual, con una adusta luz diurna que se transformaba en casi espectral en las noches del último invierno y del comienzo de la primavera.

Algunos de esos efectos son irreparables: muertes, sufrimiento, miedos, soledades, tristezas... Otros cierran perspectivas de futuro inmediato (cierres de negocios, paro...). Otros son socialmente más leves, aunque no por ello irrelevantes. ¿Cómo ha cambiado el coronavirus mi vida de ocio?, se preguntaban algunos de mis amigos mientras no tomaban sus cañas de los viernes en su cafetería favorita. Mientras NO se la tomaban, insisto: no era posible. Mi amiga Susana había formado un grupo para ir al cine todos los martes: se acabó (por ahora). Y lo de la piscina climatizada, ¿qué?

La aparición del maldito bicho ha tenido también consecuencias en la vida profesional. Algunas de ellas (ya citadas), francamente crueles. Otras, por el contrario, pueden convertirse en estímulos para la innovación, para el cambio. Un ejemplo: el teletrabajo, cuyas ventajas son tan evidentes como sus impedimentos. Impedimentos que, sin embargo, muchas veces se soslayan. ¿Por qué será? (¡tate, tate!).

Algo parecido ocurre en el ámbito de la enseñanza. Las reformas necesarias para adaptarse a la nueva situación, que ojalá no dure mucho, pueden cambiar sustancialmente las maneras de enseñar y de aprender. Piénsese en los efectos que tendrá la normativa que obliga a ampliar la distancia interpersonal en las aulas. Faltarán espacios, faltarán profesores, faltarán cursos de formación metodológica para vencer la brecha generacional y habituar a profesores y alumnos a trabajar, por ejemplo, con aplicaciones de Moodle (como Blackboard Collaborate) para incorporar la enseñanza virtual a nuestros procedimientos habituales. Absolutamente convencido de que la enseñanza presencial es fundamental para alumnos y profesores, recibo (recibimos) con interés todo aquello que ayude a actualizar nuestro estilo educativo. Ya saben: hasta el infinito y más allá.