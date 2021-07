María Montero, la brava

Ya sospechábamos que María Montero, la exprocuradora de Ciudadanos que negó como Judas por tres veces que fuera a romper el pacto de gobernabilidad de Castilla y León entre el PP y los naranjas, tenía alguna razón “poco ética” y de índole monetaria para abandonar su partido cuando el socialista Luis Tudanca presentó la moción de censura. Cuestión de estrategia y de cálculo político para continuar en la poltrona política.

Una entrevista publicada en Abc ha desvelado la verdad de tan intrigante misterio que a punto estuvo de entregarle la Junta al socialista Luis Tudanca y de censurar a sus propios compañeros. Supongo que con la ingenuidad de una novata no se ha dado cuenta que acaba de desvelar el secreto de su rastrera continuidad en las Cortes: su proximidad y cercanía al PSOE y estar en el momento justo y en el sitio oportuno por ver si le cae algo.

“Me gustaría que Luis Tudanca llegase a gobernar Castilla y León”, ha dicho. Hasta ahí nada que objetar porque los gustos y las ideologías, afortunadamente, son libres. Pero María Montero se presentó hace poco más de dos años a las elecciones autonómicas en las listas de Ciudadanos, no en las del PSOE. Por tanto, o sus gustos han cambiado o es una vulgar tránsfuga. Me inclino por lo segundo.

Yo lo que creo, independientemente de que haya otros motivos personales inconfesables o no, es que no se presentó con el PSOE porque no la querían y donde encontró hueco fue en Ciudadanos. Igea, cuando recorrió las provincias en busca del voto heroico frente a la potente candidatura oficialista de Silvia Clemente, se encandiló de usted. Y ahora resulta que le ha salido rana y el vicepresidente echa sapos y culebras. El vicepresidente, en otros tiempos tan cercano a usted, está claramente decepcionado porque no acaba de irse y dejar la poltrona.

Habla usted de que lo ha pasado mal, porque en el grupo intentaron darle lecciones de moralidad. ¡Mujer, María, es lógico porque se ha saltado el código ético que firmó libremente cuando entró en las listas de Ciudadanos y, de acuerdo a este código, debería haber dejado el acta! Legalmente el acta es suya, pero usted y yo sabemos que si se hubiera presentado por el partido independiente “María Montero” la habría votado la familia -no toda- y algún amigo íntimo, poco más.

Montero estaba claro que era más afín al PSOE que al PP, pero dentro de los partidos existe la disciplina y hace dos años cuando su antiguo partido decidió firmar un pacto de Gobierno con el PP no dijo nada, luego es de suponer que le pareció hasta bien.

María nos cuenta un cuento chino de que se fue porque dentro de su antiguo grupo no se debatió qué postura adoptar respecto a la moción de censura que plantearon sus nuevos amigos socialistas. ¿Es que no sabe que el partido gracias al que ocupa un escaño en las Cortes de Castilla y León, es decir Ciudadanos, forma parte del Gobierno que Tudanca quería censurar? ¿Cómo pretendía que Ciudadanos se censurase a sí mismo?

Puede que sea usted “novicia” en las artes de la política, pero no creo que sea tan tonta como para no darse cuenta de que no tenía ningún sentido apoyar esa moción de censura.

Lo único que justificaría haber votado a favor -se abstuvo por vergüenza torera, aunque su cuerpo le pidiera votar a favor- era darle a Luis Tudanca la Presidencia de la Junta a costa del espantoso ridículo que hubieran hecho usted y, sobre todo, sus antiguos compañeros.

Pero creo que ha perdido el sentido del ridículo porque los que hemos leído las cosas que dice hemos deducido que su futuro pasa sin complejos por hacer carrera en el PSOE, si es que la admiten.

Vaticino peleas en Ciudad Rodrigo por un puesto en las listas a las Cortes de Castilla y León, a la Diputación provincial o, siendo un poco atrevida, puede que también aspire al Congreso o al Senado, ¿por qué no?

Una cosa es que los procuradores socialistas la lleven en coche todos los días para ir a las Cortes de Castilla y León y que, incluso le venda sandalias y botines a la “portavoza” Ana Sánchez y a su nueva “pandi” de las Cortes y otra muy distinta es que le vayan a dejar un puesto en las codiciadas listas a una recién llegada con ínfulas.