Manzanas traigo

EL PSOE de Salamanca denunció esta semana que el consejero de Sanidad había visitado las Urgencias del Hospital y que, en lugar de aprovechar su visita para denunciar las carencias que existen, se las habían enmascarado. Lo que más me llamó la atención de la denuncia no es el asunto de las carencias, sino el hecho de que el consejero haya estado en el Hospital y no se haya sabido. Ni nota, ni aviso, ni foto... Precisamente por eso resulta curioso que la Junta Electoral le haya dado un tirón de orejas diciendo que sus visitas a equipos directivos son electoralistas.

Para empezar, la famosa foto de la discordia la hace y la publica el Ayuntamiento de Carbajosa. Es una metedura de pata y desde luego que no es lo correcto en este momento, pero estoy convencido de que la Consejería de Sanidad no estaba al corriente.

Por otra parte, no se le puede afear a un consejero que acaba de llegar al cargo que se recorra la Comunidad porque quiere conocer en persona la realidad de cada provincia. Es lo que tendrían que hacer todos: menos despacho y más centros de salud. Menos paseo de Zorrilla y más paseos por las ciudades.

Alejandro Vázquez ha pasado de una regular puesta en escena en su primera aparición a sonar ya contundente cuando le toca intervenir.

De momento es de los pocos que señalan el problema -no hay médicos-, reconocen la causa -lo hemos hecho mal entre todos-, proponen soluciones -aumentemos las plazas de formación y homologuemos títulos- y, sobre todo, ponen en marcha medidas: paguemos más a los que tenemos.

Uno tiene la sensación de que lleva años escuchando exactamente el mismo discurso de la falta de médicos, pero tanto en boca de los diferentes consejeros de Sanidad como en los de la oposición.

Los socialistas José Luis Mateos y María García presentaron el miércoles un ‘plan de choque’ que consiste en garantizar la atención en centros de salud en menos de 48 horas o exigir que los médicos de familia no tengan cupos salvajes como las 1.700 tarjetas sanitarias que asume cada médico de Pizarrales. Pues muy bien. Si estamos todos de acuerdo, pero todo eso de mejorar la Atención Primaria ya se lo oímos a Sáez Aguado, a Verónica Casado, a Tudanca, a María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Darias... ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Esa es la gran pregunta, pero la respuesta suele ser un “y tú más”.

Le preguntábamos al portavoz del PSOE: si el problema evidente es la falta de médicos de familia, cuál es entonces la solución para aumentarlos. La contestación que dan es que el Partido Popular lleva 35 años al frente de la Junta de Castilla y León y que durante el largo mandato de Juan Vicente Herrera no se aprovecharon todas las plazas MIR acreditadas en la Comunidad. Eso es cierto.

Si la pregunta se le hace al Partido Popular responderán que el Gobierno central sigue escatimando a la hora de ofertar muchas más plazas MIR y que, además, no facilitan homologar a los cientos de médicos extracomunitarios que podrían trabajar en nuestro país. Eso también es cierto. Pero lo que le estamos preguntando a unos y otros es que nos den soluciones. Que se mojen.

-Eso no me lo pregunte a mí que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder-.

Es como cuando Tudanca exigía enfadadísimo la retirada del plan de reordenación de la Atención Primaria rural, pero cuando Igea le invitaba a sentarse a negociar y presentar sus propuestas lo único que ofrecía era el corazón. El dedo corazón, para ser exactos.

No desfallezcamos. Tenemos toda una campaña electoral por delante para ver si alguien ofrece alguna solución creíble, factible y que no pase por poner toda la responsabilidad en el tejado del adversario.