Mañueco: Vox ya no siembra

Resulta que un señor de Vox y vicepresidente de la Junta dijo que si una mujer está embarazada, el médico le ofrecerá escuchar los latidos del bebé. Sí, trending topic. Sí, escándalo político y periodístico. Por si alguien no lo sabía: hay un partido que se llama Vox que está en contra del aborto. También está en contra del aborto el papa Francisco y su Santidad no es el diablo con piernas, faltaría; al revés, es el referente de Yolanda Díaz.

La izquierda critica de esto la pérdida de libertades de la mujer, y advierte de que con Vox el cuerpo no es nuestro y que informar es coaccionar. Pero llevamos años obligados a ver en las cajetillas lo de que fumar mata con imágenes horribles. Y resulta que el cuerpo es mío si decido abortar, pero si hablamos de lo que tengo que comer, mira por dónde que es de Garzón, que da la lista de alimentos sanos. Y no pasa nada.

Vamos que dijo lo que dijo -nada como para mandarle a Guantánamo- y empezó el circo por parte del Gobierno. Y entonces al PP le crecieron los enanos porque tiene esa costumbre de no reírse con los payasos: prefiere dedicarse a psicoanalizar el chiste por si ofende a alguien.

Y ahora, el PP está en crisis con Vox y se escuchan carcajadas en Moncloa. Sánchez tocó la corneta cuando vio carnaza, es decir, cuando escuchó “aborto” -filón desde Gallardón- y salieron los ministros actores en tromba. Y llegó el aderezo de requerimientos para que no decayeran tertulias. Mejor hablar de Vox que de la manifestación de hoy.

¿Le hacía falta a Vox? Con Feijóo como reconocido moderado, pues no. ¿Gallardo se recreó al incidir en el aborto y no era lo pactado? Seguro. Abascal dio la clave: cuidado Feijóo con insistir en que gobierne la lista más votada porque te puedo hacer daño. Y a Abascal lo que le va a hacer daño -y ya le pasa factura- es habérsela jugado a Ayuso. Y ahora además a Mañueco con un político que es un filón mediático -pero peón- llamado Gallardo.

¿Es un problema el pacto Mañueco-Vox para Feijóo? No debería. Es imposible que sea carta ganadora lo de los latidos cuando Sánchez arrastra el indulto a los golpistas, la salida a la calle de violadores, la eliminación del delito de sedición, la modificación del de malversación, el acercamiento de etarras... Nunca un líder de la oposición dispuso de tanto argumentario.

No habrá elecciones en Castilla y León y será porque a Mañueco no le dan los números... ahora. La sensación es la de que Vox empieza a tener un problema en su granero de votos, que es el campo. Ya no siembra. Se ha preocupado de decir que cumple con el aborto, pero incumple con lo que prometió sobre sanidad animal porque ha pasado de asegurar que se enfrentaría a Europa, a decir que no puede hacer nada. El consejero no se deja ver o no dejan que le veamos -y eso que es un buen activo para Vox- y el ganadero está desilusionado. Y la tuberculosis está desbocada y vienen restricciones en Vitigudino y da la sensación de que todo es susceptible de empeorar. Además Vox empieza a no contar con las organizaciones agrarias, a las que priva de reuniones antes habituales, y al ganadero, de información puntual. A lo mejor le dan las encuestas a Mañueco de aquí a abril.

Es fascinante ver cómo hablamos de lo que quieren que hablemos. Y cómo bailamos al ritmo de la izquierda. El PSOE baila con Podemos pero pegados, que no es bailar, que para nuestra desgracia y canta Dalma, “es como estar bailando solos”. Y PP y Vox son incapaces hasta de compartir pista de baile. Entra con fuerza la buena imagen exterior de Sánchez y la posibilidad de que encuentre cargo internacional: a lo mejor el PSOE volvería a ser el de antes, que no era tan distinto del PP.