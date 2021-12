Mañueco no es Ayuso

QUE en Castilla y León íbamos a sufrir unas elecciones anticipadas era un secreto a voces. Y es que durante este año del que restan días han ocurrido demasiadas cosas en la política regional como para que acabara en paz y armonía como dicta una buena Navidad.

Algunos políticos del Partido Popular todavía se llevan la mano a la nuez cuando recuerdan cómo lo pasaron en marzo, durante la moción de censura presentada por el PSOE, al comprobar que la fidelidad de los procuradores de Ciudadanos -con quienes compartían gobierno- no estaba garantizada a prueba de bombas. La ridícula decisión de la mirobrigense naranja María Montero fue solo un ejemplo de lo que podría haber ocurrido si Luis Tudanca hubiera trabajado mejor su felonía. No obstante, con muy poquito, dejó al gobierno regional sin la mayoría absoluta, no lo olviden.

A pesar de las sonrisas, los morritos y las buenas palabras que se lanzaron Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea tras superar este duro escollo, las relaciones entre populares y centristas ya no volvieron a ser las mismas.

Bien es cierto que tampoco gozaban de buena salud. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, la persona que había llevado el peso de la gestión de la pandemia del coronavirus, tenía hasta la coronilla a la cúpula del PP en la región por su política de restricciones y más restricciones. Y, sobre todo, porque iba a su aire, y ese aire en ocasiones dejaba en mal lugar al propio presidente de la comunidad, pues tomaba decisiones a sus espaldas.

Igea la defendía a capa y espada, pero llegó septiembre y Mañueco no aguantó más. Su hartazgo le llevó incluso a tomar la inaudita decisión de votar junto a Tudanca una iniciativa del PSOE que rechazaba la reforma sanitaria presentada por la consejera de Ciudadanos, la considerada mejor médico del mundo. La desautorizó de tal manera que todavía no comprendo cómo pudo continuar en el cargo hasta el día de autos, es decir, el del tuit de las nueve.

La inapelable victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones regionales madrileñas del pasado mes de mayo abonó también el deseo de Mañueco de llevarnos a las urnas. “Si esta joven pizpireta se ha llevado por delante a Pablo Iglesias, le ha dado un buen collejón a Pedro Sánchez y mira por encima del hombro a su jefe, Pablo Casado, simplemente gritando ‘socialismo o libertad’, yo también puedo hacerlo”, ha debido pensar Mañueco. Y así, el mismo día en que anunciaba la disolución de las Cortes regionales en el patio vecinal de una red social (con toda solemnidad), que repetía la noticia en una rueda de prensa sin preguntas (con total falta de respeto hacia la Prensa), y que echaba del gobierno a Igea poco menos que en directo en la radio (con enorme elegancia), no se cansó de repetir allá por donde iba: “O sanchismo o futuro”. Ese es el original mantra que vamos a escuchar durante las próximas semanas, hasta que lleguemos al 13 de febrero. La factoría de Génova no debe de estar sobrada de ideas puesto que Casado lleva repitiendo eso de “sanchismo o libertad” todo el año.

La suerte está echada. Las encuestas que ya han salido publicadas dan ganador a Mañueco, aunque sin mayoría absoluta; defenestran a Ciudadanos, que tendrá de cabeza de cartel a Francisco Igea; y hacen avanzar a Vox de una forma espectacular. Por cierto, ¿alguien conoce a la procuradora de este partido y cuál ha sido su papel en el parlamento regional? Lo de esta formación es digno de estudio. Cuanto menos se les escucha, más crecen.

Ahora resta una dura campaña electoral que, a tenor de lo que hemos visto en los últimos días, tendrá trazo muy grueso. Y Mañueco no es Ayuso, que no se le olvide. “Cuenta conmigo”, le dijo la presidenta madrileña al líder del PP regional a los pocos minutos de anunciar las elecciones anticipadas. Su ayuda, sin duda, le va a hacer falta.