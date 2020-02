Mañueco, los carcas y un señor de UGT

El agricultor cobra 0,15 euros por el kilo de patatas que produce y en la tienda las encuentra luego a 1,20; por un litro de leche de vaca recibe 0,29 euros después además de los numerosos controles de calidad que debe superar y siempre que encuentre a alguien que se la compre... y en cambio no la encuentra en el brick por debajo de 0,70; el agricultor vende las aceitunas a 0,76 euros el kilo y en el comercio superan los 4,80...

Ningún agricultor sabe cuánto cobrará porque ninguna cosecha le garantiza un buen precio por sus productos: ahora, si el cereal es escaso en Salamanca se trae de Rusia y si el vacuno sube, llega de Francia, Irlanda o Argentina. Y encima el consumidor, engañado por un etiquetado deficiente, como el de la miel, cree que es un producto español.

El agricultor y el ganadero están atados de pies y manos porque reciben una ayuda de la PAC para cubrir todos estos males pero ahora mismo la globalización y el tremendo aumento de costes de producción la deja en insuficiente. Encima a unos señores de Madrid, encabezados por la vicepresidenta de Transición Ecológica, les ha dado por criminalizarlos, por acusarles del calentamiento del planeta, lo que se une a la patente de corso de los colectivos ecologistas que dominan las organizaciones mundiales y llegan a recomendar incluso que no se consuma carne.

El agricultor y el ganadero son los vándalos del siglo XXI que se mueven en tractores diésel, son esos carcas terranientes de derechas que dice un señor extremeño de UGT con bigote a lo Franco. A esos, le dice al Gobierno, ni agua.

El jueves Salamanca se solidarizó como no lo había hecho nunca con los agricultores y ganaderos. Reconoció su esfuerzo, su trabajo diario, el cuidado del medio ambiente, les apoyó con las constantes patadas que reciben últimamente y también con la pasividad de un Gobierno que mira solo a Cataluña y lleva meses sin avanzar en medidas de protección para el agricultor y el ganadero. No es plausible que los olivareros de Jaén pierdan la paciencia pero se puede llegar a entender después de que ellos sean los que pagan la metedura de pata de la Unión Europea castigada por Trump con aranceles. No se puede justificar pero es entendible que los extremeños pierdan la paciencia y aprovechen una manifestación para hacerse oír ante el ministro Luis Planas porque a todas las trabas que encuentran se ha sumado la desafortunada subida del salario mínimo que, le guste o no al señor de UGT, muchos carcas de los que dice no pueden asumir porque no ganan lo suficiente para permitirse otro aumento de costes.

El ministro, que a veces parece que no conoce la PAC, se alía con el Gobierno, no lo ve para tanto y se permite decir a esos supuestos “terratenientes de derecha” que tiren de las ayudas, como si el fondo no tuviera fin, como si se cobrara ayudas por todos los cultivos, como si la ministra de Transición no quisiera también quitar parte de estas subvenciones a los agricultores y ganaderos para plantar árboles.

Los agricultores y ganaderos ahora mismo no caen bien porque trabajan con tractores diésel, tienen vacas que eructan y facilitan a la sociedad productos cárnicos cuando está tan de moda ser guay con lo vegano.

Pero en la manifestación de Salamanca no hubo consignas contra este Gobierno que les está dejando solos e incluso amenaza con acabar con ellos. Y no las hubo porque los agricultores y ganaderos, que de carcas no tienen nada, no quisieron politizar la protesta, solo buscar el apoyo de la sociedad porque están en un momento en el que necesitan sobre todo el cariño y su respeto. Suena hortera, pero es verdad.

Como cariño necesitaban los ganaderos y afortunadamente lo han encontrado en el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Ahora mismo los ganaderos están con él porque les ha escuchado, atendido, ha corregido unos absurdos que eran cuestiones primordiales para ellos -empezando por el trato- y de este modo les ha puesto la alfombra para facilitarles la vida en el campo. ¿Tan difícil es?

Por nuestros agricultores, por un precio justo de sus productos. Orgullosos de ellos y ellos también de Salamanca, ejemplo de ciudad que quiere al campo.