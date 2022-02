Mañueco, ganar o ganar

ACABÓ el primer tiempo: empezó ganando por goleada Mañueco pero le remontan y en el descanso resulta que necesita la ayuda de VOX para gobernar. Enfrente tiene a los demás. En el equipo de Tudanca han jugado todos, incluido Igea, solista de una banda, y también los ‘progres’ de la España vaciada, esos que tienen un programa para el campo que parece ‘copia y pega’ del de Garzón.

Mañueco, portero de niño y ahora ‘10’ de su equipo, reflexiona en el descanso sobre esos goles. Y sabe que hay dos formas de seguir, o a lo Nadal, a por todas, sin mirar atrás pero con cambio de estrategia para ganar, acierte o no, o seguir igual y confiar en la suerte. A Mañueco su electorado le puede perdonar que pacte con VOX pero no que no gobierne.

Reflexiona. En esta primera parte su equipo no ilusiona. Tanto hablar de despoblación y vacas han alejado la campaña de la gente de ciudad y nadie que haya estudiado en Salamanca se ha podido sentir identificado con la Castilla vieja dibujada en el debate. Otra reflexión: es el ‘10’ pero no es Ayuso. Su giro en el juego hizo pensar que sí pero él nunca dijo que lo fuera y no ocurre nada. La tiene en su equipo y solo tiene que pasarle el balón porque sabe que ilusiona la conexión Salamanca-Madrid, que la grada ruge cuando ella juega y que al final, si gana, la victoria será siempre del ‘10’, el capitán, el que hace jugar a todos. En cambio, Tudanca no puede sacar a Sánchez porque le abuchean hasta los suyos.

Si sigue la estrategia que tan buen resultado le dio al PP en Madrid, en esta segunda parte no es que Mañueco tenga que pasarle el balón a VOX, es que no le tiene que hacer faltas. VOX se maneja bien entre el votante tradicional de la izquierda, como ya demostró en Madrid y va a robar balones al equipo de Tudanca, si el PP le deja jugar y no se estorban. Mejor jugar solo con la cantera, sí, pero en la mayoría de equipos es difícil, casi imposible, competir sin depender de fichajes. Pueden ser un bluf pero a veces no hay más remedio que dar el paso para completar equipo y poder jugar.

Luego está Igea. Cuando Ayuso vio peligrar su gobierno, adelantó elecciones. Mañueco también vio peligrar su gobierno y así se vio en el debate, porque Igea demostró lo imposible de esa relación. Se mostró como el centro del universo y amo y señor de la Consejeria de Sanidad, pero con el problema de que es médico aprendiz de político y de que su única solución a la pandemia fue encerrarnos o reducir nuestra vida social a grupos de 6 por mesa mientras él usaba el truco de juntar varias para estar con más de cañas. Igea es como el delantero chupón que siempre dirá que se ganó gracias a él aunque tirara el balón a las nubes.

Y Tudanca ha estado reservón en la primera parte porque va justo y en su equipo juega además ‘paquete’ Garzón, que no hace más que meterse goles en propia pero en lugar de sentarle en el banquillo, traga y aplaude, por interés, porque es el niño bonito de sus ultras. Tudanca se encierra atrás. 35 años de gobierno ‘popular’ en Castilla y León pero también 35 de oposición fantasma del PSOE. Quiere dar la sorpresa con su baza de la España Vaciada pero de momento es fichaje presentado como Messi que se puede quedar en Memphis Depay. De momento su ayuda es el árbitro, casero, un tal Sánchez que maneja el CIS y los fondos europeos. Tudanca es luchador pero pierde muchos balones.

Segundo tiempo. Todos preparados para saltar. Las crónicas dicen que en la primera parte Mañueco estuvo tímido, cayó en el juego de Tudanca y vigiló en exceso a Igea, olvidando que ha pasado del a veces gracioso ‘ciclista fondón’ al resentido ‘una vez fui vicepresidente’.

Mañueco tiene detrás más títulos que el resto de rivales, como la Alcaldía de Salamanca y la Presidencia de la Junta y, además, juega en casa. Los hinchas necesitan que les recuerde los títulos, que les hable de que es una comunidad líder en educación, en industria agroalimentaria, en patrimonio, en turismo, en la que se vive bien... y que no se contagie más del juego tristón del rival. Hay despoblación, sí, como en toda Europa. ¿Hay alguna solución? Recompensar a quien quiera vivir en los pueblos y reforzar los servicios de las cabeceras porque, guste o no, la mayoría de la gente quiere vivir en ciudad y cuanto más grande, mejor.

Mañueco puede ir a arrancadas de épica, a demostrar a su público que es él o es Sánchez. Convencer de que los de Tudanca solo le paran con faltas, como su equipo de mayores, capaz de quitarnos las mascarillas justo para el fin de semana del 13-F, después del escándalo de la aprobación de la reforma laboral y solo a 3 días de votar en contra en el Congreso. Van con todo, sin escrúpulos, con tal de meter gol.

Empieza la segunda parte. Vox entra fuerte con Abascal y Olona. Mañueco sale al campo y esta vez ya con su estrella, Ayuso. Y Podemos, madre mía, saca a Garzón. Igea le tira del brazo a Tudanca. ‘No pasa nada, capitán’, le dice al oído.