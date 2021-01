Mañueco echa un pulso a Illa

Sigue vigente, y se va afianzando a medida que pasan los meses, esa ley inexorable, no escrita pero aceptada por el común de los españoles, de que con este Gobierno sanchista-bolivariano cualquier cosa que pueda salir mal, acaba por salir siempre rematadamente mal.

No podía ser menos cuando nos enfrentamos a la temida tercera ola de la pandemia. Hay bastantes cosas que pueden salir mal y ya de entrada se está confirmando la incapacidad del equipo socialcomunista para trabajar en cualquier asunto que no sea la propaganda. En realidad, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si son incapaces de frenar la expansión incontrolada del coronavirus, porque ni les ocupa ni les preocupa.

Sánchez sigue mirándose al espejo, su vicepresidente para asuntos sociales continúa gozando del calorcito de la chimenea en su chaletazo de Galapagar y el resto del equipo ve con hastío cómo la incidencia del coronavirus está disparada en toda España, como si no fuera con ellos. Son veintidós ministros, veintidós, suficientes para jugar un partido de fútbol, y a eso se dedican, a darse patadas entre ellos y a pasarle la pelota a las autonomías. El Gobierno de España es una broma de mal gusto, lo ha sido desde que llegó al poder hace un año, y ahora se ha convertido en una broma macabra, más de ochenta mil veces macabra.

El filósofo que tenemos por titular de Sanidad sigue sin pasar de las musas al teatro. Ha estado diez meses con la única neurona operativa pululando por Babia y ahora la tiene concentrada en las elecciones catalanas. No da para más.

En su tiempo libre, que es todo el que no dedica a hacer campaña, Salvador Illa ejerce de ministro estorbo, consagrado a poner trabas a las autonomías que intentan aplicar restricciones para evitar los contagios. Esta vez ha sido Castilla y León, cuya Junta se había ganado a pulso desde marzo la fama de leal y obediente respecto a las cambiantes y a veces estrambóticas recomendaciones del tándem Illa-Simón, la que se ha levantado ‘en armas’ contra el corsé del Gobierno y ha decidido adelantar el toque de queda de las diez de la noche a las ocho de la tarde. Y lo ha hecho al ‘estilo Paco Igea’, con ese desprecio olímpico por las leyes que el vicepresidente de la Junta ya puso de manifiesto cuando a finales de octubre adelantó el toque de queda gubernamental, sin competencias para ello, y el Tribunal Superior de Justicia lo anuló con efecto retroactivo.

Alguien debió de despertar a Illa de su letargo este viernes pasado, porque incluso estuvo hablando por teléfono con Alfonso Fernández Mañueco, para recordarle que de las ocho nada, que el encierro a partir de las diez. Y como el presidente de la Junta insistió en que sus expertos jurídicos le informan de que sí puede saltarse el Real Decreto de la segunda Alarma (hay expertos para todo, señores), la cosa quedó en tablas. Ayer mismo el apático Illa deslizaba que igual sí, que estaría dispuesto a adelantar el horario del toque de queda, pero no a confinar ni a permitir que se confine a la población.

El resultado ha sido otro espectáculo de desbarajuste, de descoordinación y de pelea política. Hemos visto a alcaldes socialistas (Burgos, Astorga...) tomando partido a favor de las tesis ministeriales, avisando de que no aplicarían el horario de las ocho de la tarde, a otros diciendo que lo harían pero sin multar, otros que se atienen al lo que diga la Junta en el BOCYL...

Y a todo esto los ciudadanos ojipláticos, sin saber qué normas están vigentes, ni quién manda aquí.

Y a todo esto, la tercera ola creciendo como la espuma, con los contagios disparados por encima de las peores cifras de marzo o abril.

Es verdad que lo peor que pueden hacer los responsables políticos y sanitarios ante el avance desenfrenado del virus es quedarse de brazos cruzados, como proponen Sánchez e Illa. No hacer nada no es una opción, a no ser que el objetivo sea provocar el caos para echarle la culpa a las autonomías. Y conociendo al Doctor Sánchez, no hay que descartar ningún plan, por maquiavélico que parezca, si su objetivo pasa por mantenerse en el poder a toda costa.

También es cierto que Mañueco e Igea tenían a mano otras medidas para limitar la movilidad de los castellanos y leoneses que no resultaran tan legalmente dudosas como el adelanto del toque de queda. Podían restringir más los horarios y los aforos. Podían cerrar los colegios y las universidades. Podían prohibir el público en todo tipo de espectáculos y deportes y dejar a cero la asistencia a las iglesias. Podían perimetrar localidades e incluso barrios. Podían cerrar las terrazas de los bares y bajar la trapa de todo el comercio no esencial...

Pero la Junta ha preferido esta vez echarle un pulso al Gobierno central. Al menos, un atisbo de audacia, aunque quizás hubiera sido más útil gastar esa bala para exigir a Sánchez que no vuelva a marginar a Castilla y León en el reparto de los 70.000 millones de los fondos Covid procedentes de la Unión Europea, con los que esta Comunidad se juega su futuro inmediato. Ahí sí que deberían Mañueco e Igea sacar toda la artillería