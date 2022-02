Mañueco dio la talla

Mañueco se preparó el debate. En el partido de ida al candidato popular le entró el canguelo nada más saltar al campo. Jugaba fuera de casa, el árbitro no le gustaba y el rival, Igea, le daba demasiado respeto aún confinado. Con ese panorama se centró en dar palos a Sánchez ante un convidado de piedra que fue, es y seguirá siendo Luis Tudanca. Ayer Mañueco defendió su proyecto y solo atizó a Sánchez donde debía hacerlo para no perder credibilidad, al hablar de economía. El Mañueco acomplejado de algunos momentos del primer debate dejó paso ayer al Mañueco presidente de la Junta. Consciente de que durante la campaña ha perdido apoyos salió a por todas. Se le vio más seguro, más capaz, más solvente, con más argumentos y menos palabrería. Defendió a la Comunidad y lo hizo sin importarle que Igea le diera algún inevitable “zasca”. El líder de Ciudadanos es el candidato con mayor preparación, con mejor oratoria y con una agilidad mental envidiable y ayer lo demostró, pero para sorpresa de todos no lo hizo contra Mañueco, sino para captar votos en el granero del Partido Socialista. Solo cargó contra Mañueco al hablar de pactos, que es donde se vio el verdadero cara a cara entre el matrimonio roto. Igea y Mañueco olvidaron sus mantras de “deshonestidad” y “sanchismo” y dejaron en tablas la contienda. Lo mejor que hizo Mañueco es desmarcarse de Pablo Casado, de un político rancio alejado de la sociedad. Ni siquiera titubeó cuando le sacaron a relucir los hipotéticos pactos con Vox, de los que no rehuyó conocedor de que su continuidad en el Colegio de la Asunción estará también en manos de los de Abascal. Tuvo que llegar Ayuso para convencerle.