Maldita cita previa

Mientras aquí nuestros políticos están ocupados con los jeques, en Galicia de lo que están pendientes es de quitar la cita previa. No sé cómo pierden tanto el tiempo los gallegos.

La cita previa es ese abuso que nos deja a los ciudadanos indefensos ante la Administración y que la mayoría de políticos se ve que no están dispuestos a quitar: ni siquiera ahora que se acaban las mascarillas y a pesar de que llegó con ellas, en el lote de la pandemia.Hay que pedir cita o intentarlo. Y aguantar. Y callar.

Apuntas el número y cruzas los dedos. Si descuelgan rápido, mala señal porque es la máquina del “pulse uno”. Y a lo mejor mi teléfono no me permite contestar, o no tengo móvil -porque no es obligatorio- y, aunque se tenga, muchos mayores bastante tienen con darle al botón, si suena. Como para contactar los pobres con el médico. Hablas a la máquina y después de algún que otro “no le he entendido” puedes llegar al “le paso con un operador”. Pero ni siquiera ahí se puede cantar victoria porque suelen venir muchos “manténgase a la espera”, tantos que el propio teléfono puede colgarse de aburrimiento, o te pasan con el departamento equivocado... y otra vez a empezar. Claro que se puede pedir cita por internet, pero quien sepa, que tampoco es obligatorio, y quien tenga buena conexión ... Y quien luego entienda cómo solicitar la cita en la web porque a veces no es tan fácil.

Lo que es obligatorio es que la Administración esté al servicio del ciudadano y resulta que ella solo puede exigir la comunicación telemática a algunos colectivos, no a todos nosotros. Pero lo hace y lo pasamos por alto porque desde la pandemia somos rebaño. Y como todas las administraciones hacen igual, hasta nos parece normal que no nos hagan ni caso, que no podamos hablar ni con una persona para pedir cita.

Ahora quien está harto de no contactar va a la Administración de turno, como esa mujerita que tenía la oficina más cerca que su teléfono. Y ahí explica su odisea y le dicen que son normas. Sin cita previa, salvo contadas excepciones, no se atiende a nadie aunque esté la oficina entera cruzada de brazos. Aunque necesites un papel con urgencia, que a lo mejor lo pide la misma Administración pero otro departamento. Si te dan la cita previa para dentro de semanas, a esperar. ¿Y hay algún motivo? Pues no que sepamos, salvo que no agobiemos al funcionario y que pueda trabajar desde casa.

Total, que esa pobre mujer imaginaria lamenta haber salido de casa o al menos no estar en París, porque allí al parecer se lleva el bajar con pijama a la calle y ella con bata de guatiné y monedero en la mano gana mucho porque da el perfil de mujer empoderada que se puede liar a sartenazos. Llega a la conclusión de que con la educación te das contra la puerta de la cita previa una y mil veces y ni con el estruendo te la van a llegar a abrir. Hay gente que para solicitar el ingreso mínimo ha tenido hasta que contratar a una gestoría.

El Defensor del Pueblo ya ha dicho que esto no puede seguir así. Ángel Gabilondo asegura que la Administración debe garantizar la atención presencial y que lo de ahora no cumple con la legalidad. Pero salvo Galicia, poco caso. Le podría mandar una carta a Sánchez para que se implicara. A ver si el presidente va a poder quitar la mascarilla y no va a poder suprimir lo de la cita previa.

Pero a los políticos se ve que les gusta. Alguno dice que hay que avanzar, ir con los tiempos. Bien. Elecciones. Que solo se vote con cita previa. Ah, ¿qué no se puede? ¿Por qué si es solo llamar por teléfono o entrar en internet? ¿Qué habría muchos que no podrían votar, sobre todo mayores? ¿Qué afecta a la democracia? ¿Qué discrimina? ¿Y ahora? Pues eso: maldita cita previa.