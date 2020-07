Malas noticias para Calviño

No solo el tiempo está que arde, también la actualidad echa humo y viene cargada de partículas electrizantes. No hay noticia que no nos arañe las entrañas. Habría que tomarlas con una buena dosis de tila, aunque quizás sea la ironía la mejor arma contra el bombardeo de perogrulladas al que somos sometidos a diario. Hay donde elegir:

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, exige metro y medio de distancia entre el público y se carga la feria de septiembre en Salamanca. Para ver toros en la provincia más taurina del país más taurino del mundo, hay que emigrar. Esperamos con ansiedad la aprobación de una línea de subvenciones de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco para viajes de aficionados charros a Extremadura, Madrid y Andalucía. Están en ello.

Castilla y León no obligará a llevar mascarilla siempre en los lugares públicos. Agárrense porque la telilla pasará a ser preceptiva no tardando mucho. En este país nuestro lo que un día no es recomendable, al día siguiente es obligatorio. Bajo amenaza de multa, por supuesto.

Renfe no recupera los Alvia y añade otros dos MD (conocidos en tiempos no muy lejanos como ‘trenes burra’) a Madrid. El ministro del ramo desconoce el agravio cometido por sus subordinados con Salamanca. El señor Ábalos solo aparece por la capital para dar mítines el primer día de campaña, en plan graciosillo. Confiamos en que en las próximas elecciones haga el viaje en MD, a ver si así llega con un par de horas de retraso y nos ahorramos sus penosos chistes políticos.

José Luis Ábalos niega que Barajas sea un coladero (de virus). Que se lo pregunten a su amiguita Delcy Rodríguez, la bolivariana de las bolsas de lingotes de oro. Dicen que ella le dijo en aquel encuentro que no existió (¿o sí?): “Esto es un coladero, mi amol, y el café es de penita. Estírate un poco, José Luis”.

Carmen Calvo insiste en Salamanca en reformar la Constitución con perspectiva de género. Pues nada, llamamos a Irene Montero, ministra de Igual Da en sus ratos libres y marquesa de Villatinaja a tiempo completo, para que monte una sopa lésbica con las letras de la Constitución, de tal forma que todos y todas (y el resto de quienes no se identifiquen con ninguno de estos dos colectivos) podamos jugar al cambio de género con el Macho Alfa como maestro de ceremonias. Qué diver.

El Ministerio de Sanidad notificó el viernes 333 contagios y ya son 253.908. El jueves eran 253.056, es decir, 852 menos. El filósofo Illa es de letras y sigue sin aprender a sumar. Simón no se baja de la moto. Sánchez nos toma el pelo desde el Falcon. El mundo se ríe y nosotros lloramos por nuestros muertos, aunque no sabemos por cuántos.

La Fiscalía de Madrid investiga al fiscal Stampa que se chivaba a las abogadas de Podemos. El asunto huele fatal. Seguro que de inmediato lo declaran secreto de Estado, como todo lo relacionado con el viaje de Delcy, como la seguridad de Villatinaja, como los muertos por COVID...

El dinero de Bruselas para la reconstrucción de España llegará con duras condiciones. Pues menos mal. No quiero ni pensar la que podrían montar el dúo de la bencina, Pedro y Pablo, si les dejan las manos libres. Se gastarían hasta el dinero del cepillo de la abadía del Valle de los Caídos (probablemente empezarían por ahí).

Nadia Calviño se queda compuesta y sin novio: la Unión Europea no se fía del Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría de los españoles tampoco se fía (al menos ese 95% que, tal y como pronosticó el propio Doctor Sánchez, no puede dormir pensando que tenemos una panda de comunistas bolivarianos sentados en el Consejo de Ministros).

La candidata Calviño asegura que tenía los diez votos necesarios para presidir el Eurogrupo pero alguien de algún país no votó lo convenido. Señora vicepresidenta, no piense mal de sus colegas. Ha podido producirse alguna irregularidad en el recuento. Solicite usted el VAR. O mejor aún: pida que el recuento oficial lo efectúen Illa y su monaguillo Simón. Seguro que le sobran a usted cien o doscientos votos.