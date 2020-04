No me refiero a hoy. El día amaneció espléndido, con un sol y una temperatura (sin ser aún primavera) primaverales; con los cerezos en flor, los pájaros a su aire, se respiraba vida en el ambiente de un tiempo maravilloso, pero era lo único agradable que entraba por los sentidos, todo lo demás era desolación, más que prudencia, miedo, desconfianza por la sensación de que los políticos callaban mucho más que hablaban de algo, mientras mentían sin escrúpulos para negar evidencias de lo que estaba pasando: la llegada del coronavirus.

La alarma que en otros países sonó a tiempo aquí sonó cuando al común le llegó el barrunto, tomó alguna conciencia de la situación, sintió pánico en el cuerpo y actuó por su cuenta como si no hubiese mañana, mientras la entrada en vigor de las medidas se retrasaban por la desidia de un Gobierno inútil e irresponsable que dejó pasar el tiempo como si con él no fuera, dando muestras de su calaña política, moral y humana, cualidades que siempre tuvieron protagonismo en política pero nunca tan ruines ni torpes como ahora.

Se echaba el tiempo encima y el Gobierno seguía a lo suyo, presidido por un cobarde patológico, un incapaz, con miedo a perder una autoridad (aparente, no real) que es la que tiene porque la fue regalando a unos y a otros a cambio de llegar a ser lo que es y mantenerse en lo que es, presidente de un Gobierno marrulleramente desgobernado. Acababa de empezar el primer día, de los quince anunciados, de un estado de alarma en el que nadie sabía qué hacer, creando en la población pánico más que sosiego al ver que todo estaba manga por hombro improvisándose tanto como ahora sobre la marcha.

Pero ¿qué voy yo a contarles que ustedes no sepan ya después de tanto tiempo sufriendo las consecuencias? Porque el comienzo de lo ocurrido se produjo al poco de empezar el año, año nuevo que estrené metido entre las tropecientas paredes de un hospital público donde un mal trago (que nada tiene que ver con el actual) me ha tenido ingresado -con una complicada operación por medio, en la que me extirparon parte de mis entrañas- cuarenta y dos días, donde recibí una atención impecable por parte de un personal magnífico a quien le debo y agradezco el que pueda estar aquí de nuevo con ustedes, más un periodo poshospitalario en casa largo y difícil de llevar por las actuales circunstancias.

Este imprevisto me ha tenido retirado del mundanal ruido, pero nada lejos de él, tanto tiempo encerrado me permitió y me está permitiendo seguir el día a día, especialmente el sanitario y el político que genera y arrastra, tan intensos; además, leo, medito sobre lo leído y saco conclusiones de los acontecimientos, que dan pavor y se suceden tan atropelladamente que se amontonan. Es como si me hubiese despertado a una realidad distinta a la que dejé y no lo es tanto porque anunciada estaba sin que la tuvieran en consideración, ya que como aquí nunca pasa nada ¿para qué inquietarse... por nada?

No hay mal que por bien no venga, dice la filosofía del pueblo llano que recoge y conserva el refranero, por ello espero que el coronavirus sea uno de ellos que (pese a sus dramáticos y tristísimos efectos por tanto dolor y muerte a su costa que podrían muchas de ellas haberse evitado) acabe poniendo a cada cual en su sitio, al presidente del desgobierno de España, y a su vicepresidenta primera y a su vicepresidente segundo y a su vicepresidenta tercera y a su cuarta..., a todos, más a quienes se valen de ellos y del inmenso drama nacional para mantenerlos, porque de ellos depende lo suyo. La España que aún vive no duerme tranquila, no puede, pero me da la impresión de que en La Moncloa Sánchez tampoco.