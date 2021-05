Llevo un par de días investigando si se me permitiría por favor ir en la próxima Eurocopa con Francia y no sentirme por ello, un mal español.

Resulta que siendo sincero no acabo de encontrar demasiado aliciente y afecto por esta selección de Luis Enrique tan repleta de jugadores por los que apenas siento entusiasmo pero sin embargo este año en la selección francesa sí que jugará después de estar vetado muy injustamente durante varios años Karim Benzema, mi jugador preferido, además de contar como defensa central con el gran Raphaël Varane, otro de los jugadores que más alegrías me ha dado en los últimos años (nada menos que cuatro copas de Europa nos han procurado estos dos franchutes con mi Real Madrid) y hasta Kylian Mbappé, la estrella por la que llevamos suspirando todos los madridistas durante los últimos años y que por fin esta próxima temporada parece que acabará recalando en el equipo de mis amores.

¿Seré un pésimo español si me da por celebrar con cierto alboroto algún gol de Francia aunque para ser respetuoso procurando que no sea contra la selección española? ¿Puedo salir a comprar el pan con una camiseta de la selección gabacha sin que a algún vecino le entren muchas ganas de asesinarme? ¿Qué hay escrito sobre este particular? ¿Existe algún comunicado institucional refrendado por su alteza el Rey de España o el Presidente del Gobierno? ¿Tiene algo dicho sobre ello Pablo Casado? ¿Ha trascendido algún tuit de Echenique sobre este espinoso asunto? La verdad es que salvo algún exabrupto de Vox, en internet no he encontrado nada concluyente. En mi descargo, si me lo permiten, les diré que estoy casado con una dama francesa desde hace unos treinta años.

He de confesar también que el pasado sábado ya me afeó un poco mi conducta, antiespañolista a su juicio, un colega, eminente compositor de copla españolísima, cuando me dio por confesarle que la canción que llevaba España al Festival de Eurovisión me parecía aburridísima pero que sin embargo me encantaba la preciosidad que representó a Francia o el disparo de rock fresco y tonificante de Italia.

En fin, espero sus opiniones, y por cierto, aunque me salga un poco del tema: Liberación de patentes ya.