Los 140.000 millones de ayudas europeas, Dios guarde a las autoridades de Bruselas, no comenzarán a llegar hasta el verano y lo harán a cuentagotas, a pesar de que los presidentes de las Comunidades Autónomas se los estén ya adjudicando. Largo me lo fiáis, querido Sánchez. Pero hasta que llegue Mister Marshall, esperemos que esta vez para hacer parada y fonda, el Banco Europeo de Inversión está implementando ya una bolsa de ayudas de urgencia de 25.000 millones de euros, con la que espera movilizar hasta 200.000 millones en inversiones para apoyar fundamentalmente a las pymes. Estas ayudas serán concedidas a proyectos y los primeros serán analizados en noviembre. El Banco Europeo de Inversión lo dirige Werner Hoyer, un alemán buen conocedor y amigo de España, que reconoce de entrada que prestará especial atención a los proyectos españoles. Pero hay que presentarlos. Empresarios, ayuntamientos, Valladolid... el que no llora, que se acuerde del refrán. No sé a qué estamos esperando. Habrá que espabilar y diseñar proyectos “con impacto en la economía”. Esos serán, advierte Hoyer, los mejor valorados. A pesar del aldabonazo moral del 9 de mayo no podemos resignarnos. Mal de muchos, epidemia.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) también facilita ya 240.000 millones en préstamos en condiciones ventajosas para cubrir costes sanitarios, pero ningún país los ha solicitado, tampoco España. Al parecer el gobierno quiere “evitar el estigma”. Pero si tenemos un sistema sanitario que amenaza con un nuevo colapso, ¿cómo no utilizar esos recursos para que cada enfermo que entre por la puerta del hospital pueda disponer de una cama UCI con respirador? Los servicios quirúrgicos del Clínico han reducido ya un 30% su actividad para que los anestesistas vuelvan a ejercer de intensivistas, ¿no estaría justificado pedir dinero para salvar vidas? ¿Por qué no se dota adecuadamente al sistema sanitario para que pueda seguir funcionando cuando más lo necesitamos? El que quiera peces, tenemos refranes para todo.

Ahora bien, todas las ayudas concedidas y por conceder, desde los Erte y los alquileres a los planes renove, desde el aplazamiento de cuotas a los autónomos a los avales de crédito, incluso el salario mínimo vital, deberían estar vedadas para quienes celebraron esas once fiestas pirata que la policía detectó en Salamanca el pasado fin de semana. A los amigos del virus, ¡ni agua! Las infracciones de cuarentenas obligatorias y la burla de las restricciones, además de la multa correspondiente, deberían derivar a una base de datos que excluya automáticamente de las ayudas públicas a los infractores, desde becas de estudios y residencias hasta la promoción del empleo. Gato escaldado, del agua huye.