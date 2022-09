Madura, Madurito y Don Pimpón

Yolanda Díaz es comunista. Alberto Garzón es comunista. Así que lo normal es que ambos propongan ideas comunistas. Y si se aplica una idea comunista y luego otra, tendremos un país comunista.

Cuando se murió Fidel Castro lo sintieron muchísimo la ‘vice’ Díaz, que se despidió de él con un ‘hasta siempre, comandante”. Y Garzón, que antes de ser ministro de Consumo tuvo que borrar un tweet en el que decía que ‘el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto... es Cuba’. ¿En qué Cuba habrá estado? Menos mal que cada vez más españoles conocen ese país y saben lo que les cuesta a sus habitantes conseguir una simple pastilla de jabón o lo que supone en el país de Maduro, ídolo también de Díaz y Garzón, llenar el coche de gasolina pese a ser rico en petróleo. Pero incansables y con la seguridad de que Sánchez les necesita para seguir en Moncloa y que está dispuesto a vender su alma y la de su país para lograrlo, la pareja pretende que copiemos a Venezuela y a Cuba en lo de la compra y eso que son dos países en los que sus habitantes se mueren de hambre.

Vaya por delante que a todos nos gusta pagar poco por lo que compramos y si es nada, pues mejor. Por eso lo que dice Díaz de tener una cestita de productos básicos a un precio asequible tiene sus seguidores. Que la paguen ‘los ricachones”, dicen, en un ‘viva el populismo’. Y como será barata, pues parece que a nadie le importa que la pareja comunista nos diga qué tenemos que comer. Algo diferente es si estás en la parte de los que venden y a los que se les quiere obligar a perder dinero al fijar un tope de precios. A ellos no les hace ya tanta gracia, pero es que no debería hacérnosla a ninguno porque es pan para hoy y hambre segura para mañana. Que se lo digan a Cuba, inventora de este sistema que allí se conoce como ‘libreta de racionamiento’. Los cubanos tienen a su disposición una ‘cesta’ de productos básicos y cantidades ridículas de cada uno... cuando hay. Y todos se vende al precio que diga el Gobierno. Lo que propone Díaz lo conocen también en Venezuela, donde Maduro le dice cada día al panadero a cuánto debe vender el pan.

La vicepresidenta es comunista pero de las anticuadas porque lo que ella propone lo empieza a quitar Cuba al comprobar que es un fracaso: si venden por debajo de costes, el agricultor y ganadero dejan de producir y el país se queda sin alimentos, de ahí que hace justo un año diera marcha atrás y eliminara los precios topados de plátano, malanga y boniato porque dejaban de cultivarse y su población pasaba -y pasa- hambre.

Dice Díaz que si la barra se vende, por ejemplo, a un máximo de 50 céntimos, la pérdida la asumirá la distribución. Ja. Como en el caso de la leche: dice que el ganadero seguirá cobrando lo mismo que ahora. Jajaja. Y que las empresas producirán a pérdidas. Jajajaja. Hay que ser ignorante y considerarnos ignorantes para contarnos milongas así. Igual que al decirnos que el pequeño comercio no perderá si los grandes ‘súper’ comercializan productos medio regalados.

Presumió el ministro Planas en Salamaq de lo bien que funcionaba la Ley de la Cadena porque gracias a ella los ganaderos de leche cobraban más. No se puede tener menos vergüenza porque bien sabe que si cobran más es porque numerosas explotaciones han cerrado y las empresas tienen dificultades para encontrar leche. Es lo que se llama oferta y demanda.

Sabe Yolanda Díaz que por Ley está prohibido acordar precios y sabe también que están prohibidos los productos reclamo. Pero se ve que le da igual la Ley. Que le diga al que compró el extraordinario toro de 14.100 euros que los filetes de sus hijos o nietos no podrán valer, por ejemplo, más de 8 euros el kilos, porque entonces a lo mejor mata toro y vacas porque no querrá perder dinero. O que le diga Yolanda Díaz al agricultor que ha pagado una barbaridad en luz o abonos que sus patatas o el trigo no pueden valer más de tanto; o a un ganadero que su lechazo no puede superar los 40 euros en el comercio aunque se haya dejado el doble en criarlo. No hay que pensar mucho para saber que nos quedaríamos sin alimentos.

En el Gobierno está Madura Díaz y Madurito Garzón, que defienden sus ideas y, normal, luchan por su sueño de convertirnos en Cuba o Venezuela. Lo anormal es que sean vicepresidenta y ministro de Consumo. Lo anormal es que Sánchez les nombrara para entrar en Moncloa y lo anormal es que se piense lo de la cesta de la compra. Y es anormal que en lugar de dar un golpe encima de la mesa en el Consejo de Ministros, mande a Robles, Calviño y Planas a desmentir a Díaz para dar circo al pueblo. Don Pimpón era el viajero de Barrio Sésamo, animal indefinido. “...Vengo, vengo y a veces me voy. Trota, trota, trotamundos soy. Y en tantos sitios he estado que ando a veces despistado y se me olvida dónde estoy”. En el PSOE, Pedro.