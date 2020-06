Madrid, siempre Madrid

Toreros somos todos, con mejor, peor o ningún arte, pero todos. De serlo nadie puede evitarlo por mucho que se empeñe, de ello se encarga la vida misma al plantarnos delante del morlaco que, queramos o no, tenemos que lidiar. Oportunidades no faltan, solo los toreros de verdad la buscan, no paran hasta encontrarla y la aprovechan para salir adelante toreando con mayor o menor fortuna; a los demás, a los forzados a serlo por los acontecimientos, nos la traen a casa para que cada cual se haga cargo y se las apañe con ella como mejor sepa, pueda o le dejen.

Estamos en desescalada libre, galopada que la evolución de las voluntades de unos y otros nos impone de forma improvisada, sobre la marcha, con vaivenes por causas no previstas que evidencian la aventura que la desescalada es, tanto para quienes deciden los pasos a dar, cómo y cuándo, como para quienes nos limitamos a verlos venir para actuar llegado el momento con más sentido común y responsabilidad que disciplina.

Durante este largo fin de semana que hemos dejado atrás cabía la esperanza de que nuestro Santo Patrono, cuya festividad celebramos el viernes convirtiéndose en cabeza del puente que finalizó el domingo, ofreciera la oportunidad de ponernos a prueba frente a las últimas consecuencias de esta actualidad nuestra, de este día a día que nos condiciona la vida de tal forma que no sabemos qué hacer con ella, por lo que visto hoy lo andado y lo conseguido estos días se llega a la conclusión de que todo ha quedado en muy poca cosa.

La faena completa consistía en rematar el lunes, es decir, ayer, la desescalada con el pase a la fase 3, aunque “con limitaciones”, tal como la Junta había solicitado al Ministerio de Sanidad y conseguido de éste. Y en esas estaba, a la espera de que un comité de expertos dispusiera qué “limitaciones” en orden a la prudencia, recomendable y justificada a la hora de tomar decisiones de riesgo, pero dentro de unas medidas razonables en las que justificar sus fundamentos, pase difícil una vez que desde ayer se podía circular más libremente entre provincias de una misma comunidad, menos en Madrid, Barcelona, Lérida y cuatro de CyL (que siguen en fase 2), una de ellas la nuestra, las otras tres eran Ávila, Segovia y Soria. ¿Por qué razón? Según hizo saber la Junta, por su cercanía a Madrid, un argumento sin pies ni cabeza, dado que Madrid (que por seguir donde estaba dentro de la desescalada) no suponía para estas provincias ningún peligro sanitario al no poder los madrileños salir de su territorio y trasladarse al nuestro. O sea, que la culpa de este frenazo hacia la “nueva normalidad”, que -dicho sea de paso- nadie sabe con seguridad en qué consiste, la tenía Madrid, frenazo que la Junta mantuvo con un argumento de tan escasa solidez que no había por donde cogerlo, menos aún si cabe en el caso de Salamanca, una provincia que ni siquiera limita con la de Madrid, por lo que las idas y venidas entre ambas se hace forzosamente cruzando las de Ávila y Segovia, inevitable muro que impide cualquier trasiego directo de viajeros, de ahí que aislarnos de las demás no tenía explicación que justificara la medida tomada, ni por precaución. Miren un mapa y vean qué diferencias para la movilidad geográfica encuentran entre las provincias de Salamanca y Valladolid respecto a la de Madrid, ninguna, sin embargo la nuestra quedaba fuera y la vallisoletana no de aquellas que pasaban a la fase 3 en esta desescalada selectiva y desconcertante por arbitraria, que descoloca y confunde. Este cambio de fase significaba que seguiríamos confinados hasta nueva orden, razón por la que un paisano de Parada de Rubiales no podía viajar a Cañizal, pero uno de Cañizal si podía hacerlo, por ejemplo, a Treviño, que es tanto como hacerlo al fin del mundo catellanoleonés. ¿Quién entendía esto? Nadie, ni quienes lo decidieron, de hecho tiempo les faltó para advertir a la población que este cambio de fase no incluía la tan esperada movilidad entre provincias, por tanto de lo dicho nada. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar de una fase a otra? Visto lo nuestro, ningún otro que el de sumar despropósitos.