Made in China

Cuando los virólogos nos decían aquello de que tendremos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus se referían a esto: buena parte del planeta haciendo una vida normal –salvo por la obligación de llevar mascarilla en el autobús, que ya veremos cuánto dura- y la aparición de noticias cada cierto tiempo que nos recuerdan que el virus nunca desapareció, que sigue ahí y por lo tanto continúa causando bastantes infecciones, unos pocos ingresos y apenas muertes. Igual –o menos-que lo hace la gripe, el VRS y los cientos de virus respiratorios que siempre han existido.

La covid ya no nos condiciona y lo hemos visto claramente durante esta Navidad, pero nos cuesta pasar capítulo de forma definitiva. Es como las películas de terror en las que el malo, derrotado, yace en el suelo y justo antes de que aparezcan los créditos de la película, suena un golpe de música y el monstruo abre un ojo. Continuará.

Desde los medios también se ha contribuido de manera decisiva a estirar el chicle y darle un toque cinematográfico a todo esto. La variante que ahora circula en China la llaman ‘Pesadilla’, pero no es otra que la variante de ómicron BA.5.2.1.7 -o BF.7- que apareció en Europa allá por el mes de mayo y que, en el caso concreto de España, está ya de capa caída. Una incidencia mínima.

Unos meses antes la variante que amenazaba con hacernos regresar a la casilla de salida era la llamada ‘perro del infierno’ –aquí esta ya superadísima-, y antes de aquella fue la ‘monstruo marino’. ¡Qué miedo!

Precisamente sobre lo de volver a la casilla de salida habló para este diario el doctor Miguel Marcos. El profesor salmantino siempre ha sido uno de los mayores defensores de la prudencia en cuanto al mantenimiento de medidas preventivas o la recomendación de que una dosis nunca sobra. Por eso mismo, viniendo de él cobra más sentido el mensaje de que lo de China no es un cuento, pero tampoco es para echarse a temblar. Sucede, ni más ni menos, que tarde o temprano tenían que pasar por lo que hemos pasado los demás. No les ha salido bien lo de encerrarse a cal y canto. ¿Por qué? Primero, porque han fabricado una vacuna que no es buena. Segundo, porque no han permitido que lleguen al país las vacunas cuya eficacia está demostrada en el resto del mundo. Tercero, porque la población china cree más en superar la covid con mejunjes tradicionales y tiene una cobertura de vacunación muy baja, pero especialmente entre los más mayores. Y cuarto, porque al estar encerrados ni siquiera han conseguido una inmunidad natural a base de contagios. Ahora se dan cuenta de que el sistema económico del país no soporta más estos parones cada vez que hay un brote y han decidido que ‘sálvese quien pueda’. Esto incluye la opción de huir de China hasta que pase el temporal y aquí es donde surge el dilema que realmente nos afecta a nosotros.

¿Existe un riesgo de que, al ser tanta gente contagiada a la vez, puedan traer una mutación extrañísima y que nos afecte? El propio Miguel Marcos recuerda que sucedió algo parecido en la India, cuando los contagios por la variante Delta causaban allí miles de muertes y al llegar a España se vio que, sí se contagiaba más fácilmente, pero no era más letal porque ya teníamos inmunidad. También hay otra reflexión: ¿Se va a contagiar más gente en China de la que se ha contagiado en el resto del planeta durante estos dos años?

En cualquier caso, y en vista de las brutales restricciones que impuso China para entrar a su país, Europa no debería transigir con menos que exigiendo una PCR negativa -no antígenos- porque su cartilla de vacunación sirve de muy poco.