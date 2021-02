Luz al final del túnel

Sorprendente rueda de prensa la protagonizada ayer por el presidente de la Junta. Una extraña convocatoria en la que Alfonso Fernández Mañueco se esforzó por justificar la decisión de adelantar el toque de queda en Castilla y León a las ocho de la tarde y mostró su convicción de que el Tribunal Supremo le dará la razón frente al Gobierno de Pedro Sánchez que considera la medida ilegal. Estando el asunto ‘sub iudice’, no venía a cuento adelantar excusas, por si el pleito sale rana, pero Mañueco se aplicó a la tarea como si le fueran la vida y el prestigio en ello.

Dentro de unos días los jueces del TS se pronunciarán y ya sabremos de qué lado están Mañueco y su vice Francisco Igea: si del lado de los legales o en el bando de los transgresores.

Lo cierto es que ambos se han jugado el bigote por dos horas más de encierro que tampoco han sido la panacea ni el bálsamo de Fierabrás contra el coronavirus. Hay unas cuantas autonomías que han conseguido mejores resultados sin encerrar al personal dos horas antes, y la mejora en Castilla y León es tan solo un 7% superior a la media nacional desde el pico de la tercera ola a finales de enero. Mucho ruido para pocas nueces.

Había otras medidas, todas ellas impecablemente legales, que también hubieran contribuido a rebajar los contagios sin conculcar el derecho fundamental a la libertad de movimientos de los castellanos y leoneses y sin tener que poner al Tribunal Supremo en el brete de poner colorados o bien a Mañueco, o bien a Sánchez. Otras autonomías han optado por adelantar el cierre de establecimientos o por el perimetraje puntual de las localidades más afectadas y les ha ido igual de bien, incluso mejor.

Lo cierto es que todas las restricciones tienen sus inconvenientes y de casi todas desconocemos los efectos, porque las autoridades sanitarias nacionales y regionales nunca se han preocupado por investigar las consecuencias de sus polémicas decisiones. O las han investigado y nos ocultan los resultados, que es peor.

En el caso del toque de queda adelantado, este periódico se ha preocupado por analizar los frutos de la medida en Castilla y León y en Salamanca, que son magros, pero algo son. Nos hemos preocupado incluso de medir hasta qué punto ha provocado que más salmantinos se quedaran en casa en estos días, y según un estudio de localización de móviles, con el ‘cierre’ a las ocho se ha incrementado un 19% el porcentaje de ciudadanos que no sale a la calle en todo el día. También es verdad que en esa estadística influye mucho el incremento del pánico a salir, la agorafobia que se apodera del vecindario a medida que suben las cifras de contagiados y se van llenando los hospitales.

Pese al cansancio, el hartazgo, el miedo y la resignación que nos aquejan por turnos, hay serios indicios de que una luz asoma al fondo del túnel. Y no es porque hayamos conseguido mandarles a los catalanes, empaquetado para regalo, a un tal Salvador Illa, ni porque hayamos celebrado con júbilo el primer aniversario de la histórica frase del pánfilo Simón (“España no tendrá, como mucho, más allá de algún caso de coronavirus”, 21-01-2020). Es porque en Salamanca comienzan a descender los casos de COVID-19 y parece que la curva tiende hacia abajo. Nos quedan unas cuantas semanas de sufrir mucho en los hospitales y tenemos por delante unos cuantos meses de seguir apretando con fuerza los dientes (me refiero a adoptar todas las precauciones posibles para evitar contagios), pero ya no es lo de hace un par de semanas, que lo veíamos más negro que el sobaco de un grillo.

Tenemos que confiar en que las autoridades europeas acabarán por espabilar y conseguirán comprar vacunas, aunque sean las de Putin, presidente de un Gobierno ruso que ha demostrado ser tan hábil en cuestiones de envenenamiento como en la fabricación de los antídotos. No hay que tener escrúpulos. En estos momentos de zozobra, si me dan a elegir entre una vacuna prosoviética y una ‘made in Trump’ o fabricada en la pérfida Albión... no sé, no sé.