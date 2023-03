Lucas ya es Lucía

Yo es que conozco a esos padres. Viven aquí, unas calles más allá. Clase media, sin preocupaciones alejadas de las habituales y con el sueño universal de que sus hijos encuentren su camino hacia la felicidad. No piden más. Niños, dos, y en la adolescencia. Se aprueba la Ley Trans y uno de los chicos, que no se llama Lucas pero imaginemos que sí, les comunica que ahora es Lucía y que inicia los trámites de cambio de sexo. No es difícil imaginar a los padres. Están destrozados, sin consuelo, porque ven que puede ser una ocurrencia de adolescente que se puede convertir en algo sin marcha atrás, que destroce la vida de su hijo. No les importa que sea Lucía siempre que él sea ella. Pero temen las consecuencias médicas en un menor. Y no pueden hacer nada. Solo lloran.

Es tan real como aquella niña, también de aquí, que fue de excursión con el instituto y bajó del autobús y aparentemente era ella pero con el pelo rapado, y les dijo a sus padres que la llamaran Pablo. Entonces tenía 14, no había Ley Trans y siguieron días de portazos, pataletas y lloros y de amenazas duras, de las que te encogen el corazón porque no sabes lo que tu hija, adolescente y desesperada, puede llegar a hacer. Hoy, 4 años después, la niña no sabe quién es Pablo. Sus padres no dejan de preguntarse qué habría ocurrido si la Trans hubiera llegado antes.

Entonces probablemente sería Pablo. La Ley permite cambiar el sexo en el registro a partir de los 16, sin preguntas. Pero es que un niño entre 12 y 14, también puede. Sí debe acudir con el representante legal pero si, por ejemplo, son los padres y ellos no están de acuerdo, la Ley contempla que intervengan los servicios sociales. Es decir, que se viene a cumplir lo que anunciaba Celaá: que los hijos no son de los padres.

Pero es que la Ley Trans va más allá y autoriza la modificación genética a niños de entre 12 y 16 años solo con que el menor lo solicite y se le presuponga madurez. ¿Madurez de un adolescente? Ni los profesionales se ponen de acuerdo en los criterios para determinarla. A esa edad se les presupone, por ejemplo, inmaduros para conducir o votar pero pueden someterse a modificación genital pese a la dureza del proceso y a que vivirán medicalizados. Y esa persona es tu niño... y no puedes hacer nada.

Hablamos del “solo sí es sí” como una aberración pero ¿a cuántos adolescentes va a destrozar la Trans? Esa Ley en la que el género lo marca el cómo te sientas y no el cómo seas. Con el mismo criterio podríamos cambiar la edad del DNI porque nos sintiéramos más jóvenes o la nacionalidad, si te ves más vinculado a otro país... y eso a nadie se le ocurre.

Y claro que hay países con Ley Trans, pero no tan atrevidas con los menores. Y la principal responsable no es Irene Montero, es Pedro Sánchez, que por seguir en Moncloa sacrificó hasta a Carmen Calvo y a las ideas feministas del PSOE. Ahora Madrid pedirá informes médicos para la hormonación de menores. No sé si Castilla y León seguirá sus pasos. El problema es que por la ambición del presidente estamos gobernados por unas chicas de Podemos que viven en una realidad paralela, obsesionadas por el sexo y el género y maestras del despilfarro de dinero público. El último vídeo de Igualdad produce sonrojo y no por las escenitas baratas de película de adolescentes sino por saber de qué no se habla en casa de Montero o Pam, y por intuir que ya el próximo será porno.

Con la Ley Trans no hablamos de disforia de género, hablamos de que abre un camino sin señalizar para que los adolescentes en plena revolución hormonal exploren, y que les puede conducir a un barranco. Hablamos de que Lucas, con 16, será Lucía y para siempre. ¿Y si Lucas era Lucas? ¿Y si fuera tu hijo?