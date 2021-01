Los viernes negros de Igea defraudan

Los viernes negros de Paco Igea ya no son lo que eran. El vicepresidente de la Junta más dicharachero entre todos los vices autonómicos lleva unos jueves de capa caída, de manera que coges el periódico del viernes y te enteras de que no te ha perimetrado, confinado, cerrado, aislado o aforado, ni ninguna de las otras muchas modalidades de tortura anticoronavírica empleadas durante los últimos diez meses por el médico vallisoletano a todo lo largo y ancho de la geografía castellana y leonesa.

Hay síntomas evidentes de que Igea está perdiendo la batalla con el ala Oeste del Colegio de la Asunción, donde anidan los enemigos de las restricciones a rajatabla y que al parecer lidera el presidente Mañueco. Ya en Navidades conocimos la versión ‘blandiblú’ del vice, cuando, contra todo pronóstico, nos permitió reunirnos de diez en diez, mientras por otros lares limitaban los ágapes a seis comensales de máximo dos camadas. Pasados los festejos asistimos a un espejismo que nos recordó al viejo Igea el de los Viernes Negros cuando, consejera Casado mediante, pidió al Ministerio el confinamiento domiciliario. Tras el fracaso por la negativa del ministro filósofo, el galeno pucelano se retiró a sus cuarteles de invierno y ya no ha vuelto a ser el que era. Está incluso falto de esa mala uva con la que siempre ha salpimentado sus comparencias. Vean, si no, lo que dijo el jueves comentando el ’portazo’ de Illa, esta vez a todas las autonomías no socialistas que pedían herramientas para confinar. “No acabamos de entender la cerrazón del Gobierno, que no se basa en criterios epidemiológicos explicados”... ¡Igea, por Dios, que hasta el más tonto en España se ha dado cuenta de que Illa está pensando en ganar las elecciones en Cataluña el 14 de febrero y no va a permitir confinar a los catalanes porque se queda sin comicios y sin Generalidad! Si hubiera estado en plena forma, el vice no hubiera dejado pasar la oportunidad de arrearle unos correazos a Illa y sus simones. Pero ya lo ven, está en horas bajas.

A la vista de los contagios disparados en toda la Comunidad, este jueves esperábamos la guadaña de Manostijeras Igea, pero en La Gaceta del viernes hemos vuelto a verle mesurado, contenido y flojete. De boquilla lanzó mucha maldición y mucho conjuro, mucho llamar a la rebelión a los ciudadanos, pero ahí se quedó. Quiere Igea que los castellanos y leoneses hagamos una huelga a la japonesa y que nos quedemos en casa aunque no esté prohibido salir. Lo cual como deseo navideño hubiera colado, pero no es operativo, porque los sufridos administrados, tras diez meses de palo y zanahoria, ya solo nos atenemos al BOE.

Toda la batería de cañonazos que esperábamos oír sonar como un estruendo se quedó en cuatro petardos.

Cómo será el bajón de rigor de la Junta que hasta la siempre libérrima y tolerante Díaz Ayuso ha impuesto en Madrid restricciones más duras que Castilla y León, prohibiendo incluso las reuniones en casa con cualquiera que no sea conviviente.

La evolución de esta tercera ola está causando tales estragos que ya no reconocemos a nuestros dirigentes. Solamente Simón se mantiene impertérrito en sus estrategias y continúa certero y atinado en todas sus previsiones. Dijo en febrero que tendríamos uno o dos casos de Covid-19 en España y acertó de pleno, afirmó el otro día que estábamos doblegando la tercera ola y ha fallado por poco (por unos cientos de miles de enfermos y unos miles de fallecidos) y pronosticó hace dos semanas que aquí los contagios de la cepa británica serían un porcentaje marginal, y ya se acaba de confirmar que en marzo superarán el 50% de todos los positivos (la mitad marginal, está claro).

Cuando todos nuestros ídolos se derrumban, el pánfilo Simón se mantiene como la referencia inmutable, la roca de confianza a la que agarrarnos cuando sopla la galerna. Él nunca falla.