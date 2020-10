Dicen que tenemos un vicepresidente de la Junta más papista que el Papa, aunque en realidad en Castilla y León lo que tenemos es un ‘vice’ más severo que Ochoa. Un ‘vice’ que ejerce de malo de esta película de terror y lo asume, lo pregona y se lo restriega en la cara al público cuando lanza restricciones en esos que algún malévolo ha bautizado como “los viernes negros de Igea”.

En este Gobierno regional que preside el abogado Alfonso Fernández Mañueco y en el que manda el médico, cualquier medida que suponga restringir, prohibir o confinar no solo es bienvenida, sino que es recibida con alegría desbordada y banda de majoretes, e incluso es potenciada a la enésima si se halla resquicio legal para ello.

En cuanto se comentó la posibilidad de aplicar toques de queda en España, Igea se lanzó a imponernos el suyo en toda Castilla y León, incluso sabiendo que se lo tumbarían los jueces, como en efecto ocurrió a los tres días (aquí el ‘vice’ pasó rozando la prevaricación: ¿no es eso dictar una resolución a sabiendas de su injusticia?). Ahora que Pedro Sánchez, convertido en discípulo aventajado de Poncio Pilato, se lava las manos otra vez y se retira a sus aposentos protegido por el aura de inviolabilidad que le otorga el estado de alarma-trampa, pero al mismo tiempo deja colocado el toque de queda autonómico en suerte legal, Igea y su escudera, la consejera de Sanidad Verónica Casado, se sitúan a la vanguardia del GERE (Grupo Español del Rigor Extremo) pidiendo ya permiso a la autoridad competente para confinar a los castellanos y leoneses en sus casas, en una repetición de los odiosos ‘idus de marzo’ pero con algún alivio (alivio de luto, que se decía antes).

En la Junta dan ya por perdida la batalla contra el coronavirus en las próximas semanas y nos van preparando para lo peor. Puede, incluso, que Igea y Casado tengan razón, que el colapso de los hospitales sea inevitable, que la única forma de parar el contagio masivo sea encerrarnos a todos en casa... pero por lo menos debería darles un poquito de pena, o mejor de respeto. Es lo mínimo.

La Consejería de Sanidad lleva aplicándonos la parte más dura y drástica de las estrategias antiCOVID desde marzo, con el resultado que ustedes conocenpero que no conviene olvidar: Castilla y León se mantiene como la peor Comunidad autónoma, la más castigada en muertes y contagios, de toda España, y España sigue figurando entre los dos o tres peores países del mundo en todas las estadísticas de destrucción de la economía, cierre de negocios, parados, número de fallecidos, sanitarios contagiados, y todo lo que quieran. Es como para ponerse a meditar un poquito, ¿no?

A nuestras autoridades sanitarias les hemos hecho caso (la gran mayoría de españoles) en todo cuanto se les ha ido ocurriendo desde marzo, y estamos donde estamos. Durante la primera ola el insensato Sánchez, el mentiroso Illa y el pánfilo Simón nos llevaron al desastre, y ahora Viernes Negros Igea y Estrella Mundial Casado (ausente Mañueco) nos conducen hacia el reconfinamiento obligatorio, mucho más radical que el “autoconfinamiento inteligente”que ahora nos proponen (¿qué significa ese palabro? ¿un encierro en el coche con el smartphone?).

Igual, puede ser, quizás, alguien ahí arriba se ha venido equivocando en la gestión. Igual el hecho de que sea Salamanca la provincia donde se hacen menos PCRs por contagiado tenga algo que ver. Igual los fallos en el análisis y la comunicación de las pruebas ha influido en esta calamidad. Quizás no se ha hecho nada de lo que se prometió en su día para mejorar la atención sanitaria (“No nos tiene que volver a suceder. La carga de sufrimiento que han tenido... tenemos que estar preparados. Tenemos que revisar el sistema sanitario y sociosanitario”, dijo la consejera Casado el 27 de abril). Puede ser que las autoridades no hayan sabido concienciar a la población (¿les suena alguna campaña de sensibilización que no sea aquella suicida del “Salimos más fuertes”? ¿quién conoce el radar COVID que sería tan útil si no fuera porque nadie lo utiliza? ¿ha hablado Simón con sus amigas influencers para convencer a los jóvenes de que no la líen?). Quizás la estrategia de ocultar a la población las imágenes (la realidad) de lo que ocurrió en marzo-abril y está volviendo a ocurrir en las UCIs de toda España ha contribuido a la relajación. Igual la decisión de no tramitar las multas del primer estado de alarma ha incrementado la sensación de impunidad. Igual el hecho de que Illa y Simón mintieran como cosacos diciendo que las mascarillas no servían para nada e inventándose un comité de expertos que nunca existió, les haya dejado sin la mínima autoridad moral para dar consejos. Quizás los ciudadanos tenemos la sensación de que quienes dirigen la lucha contra la pandemia en Valladolid y Madrid van dando bandazos, como un pollo sin cabeza, corriendo siempre detrás de la realidad, sin capacidad para anticipar y controlar la expansión del virus. Puede que fuera bueno que alguien nos diera seguridad con un plan de medidas basadas en la evidencia de la eficacia probada. Algo que funcione. Esperanza frente a los viernes negros.